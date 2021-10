Mati Rosa: "Espero estar a mi mejor nivel en un mes"

Mati Rosa, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha admitido que "no es fácil recuperar el mejor nivel y estar a la altura de los compañeros" tras haber estado ocho meses sin jugar al fútbol sala por lesión de rodilla.

En rueda de prensa, ha indicado que se ha encontrado "un gran ambiente", que "fue fácil adaptarse" porque se encontró "un grupo de chicos muy bueno" con el que está "muy a gusto" y en el todos tienen "la idea de conseguir algo importante esta temporada".

El argentino de 26 años, que ha pasado las tres últimas temporadas en el Palma, la última cedido por el Barça, reapareció el sábado en el partido frente al Osasuna Magna.

"Se me vinieron a la cabeza muchas cosas, lo que sufrí desde el principio de la lesión, el apoyo de mi gente y también el cariño de la afición, que me llegó y no lo esperaba así. Fue una sensación muy linda y me sentí un poco nervioso, como si fuese mi primer partido", ha contado.

"Iré de menos a más, estoy trabajando muy bien con el cuerpo médico y pienso que en dos o tres semanas estaré bien", ha afirmado el de Buenos Aires.

"Nos falta mucho, pues el equipo no está al completo y físicamente debemos dar más. Estuvimos dos veces en ventaja con dos goles y eso es complicado en una liga tan competida como esta, por lo que tenemos que aprender para mantener la renta, aunque creo que cuando el equipo esté al 100 %, dará otra cara y sacaremos los partidos adelante", ha apuntado refiriéndose especialmente al último compromiso.

En ese choque, como en Sevilla, ElPozo fue ganando y al final cedió dos puntos en cada caso cuando el adversario recurrió al portero jugador: "Defender muchos minutos con uno menos es complicado, pero nos preparamos también para eso y en esa situación habrá que modificar la defensa o presionar más", ha indicado.