Mati Rosa: "En ElPozo Murcia Fs espero alcanzar mi mejor nivel"

El pívot internacional argentino Mati Rosa ha dicho este jueves en su presentación como jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida que es llega a "un grande" y que está seguro de que alcanzará su mejor nivel, al que estuvo cerca de llegar.

El nuevo jugador del conjunto grana, que el 18 de septiembre cumplirá 26 años y que ha estado las tres últimas temporadas en el Palma, espera dar su mejor versión después de las dos graves lesiones, una en cada rodilla, que ha padecido durante los últimos años y de las que fue operado.

"El fútbol sala y la vida nuestra es así, pues las lesiones forman parte del deporte, y ahora se me presenta la primera ocasión de llegar a un grande, ya que, aunque me fichó el Barça, no jugué allí y me marché al Palma", ha comentado junto al entrenador, su compatriota Diego Giustozzi.

Con respecto a su estado físico, el bonaerense ha señalado que prevé volver pronto, aunque sin más prisas de las necesarias: "Espero competir lo antes posible, pero los tiempos los llevan los fisios y no hay que apurarse, pues la temporada es larga, los campeonatos se deciden al final y lo más importante es recuperarme bien".

"El tema de confianza y psicológico lo tengo superado. Estuve cerca de llegar a mi mejor nivel y sé que lo alcanzaré, pues me siento muy bien y no tengo dudas de que saldré adelante con la ayuda de la gente del club", ha agregado antes de asegurar: "Soy ambicioso y quiero ganar títulos. Vengo para dar ese paso junto con el club y es un desafío muy lindo".

Rosa y Giustozzi coincidieron en la selección de Argentina, por lo que el jugador dice entender la forma de pensar y jugar del entrenador y saber lo que pide, mientras que el técnico ha dicho que el recién llegado puede aportar mucho de lo que no tiene ElPozo y necesita en la posición de pívot, como su capacidad goleadora.