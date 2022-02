Mario Simón: "Tenemos un gran objetivo y a ilusión no nos puede ganar nadie"

El entrenador del Real Murcia, Mario Simón, ha comparecido este viernes en la previa del partido del próximo domingo en el Enrique Roca Murcia ante un Socuéllamos que llega en una racha positiva. El técnico ha destacado que su equipo tiene que mantener la línea actual y que "nuestro objetivo es muy grande esta temporada y a ilusión no nos puede ganar nadie".

El técnico grana comenzó la comparecencia hablando sobre cómo llega el equipo al partido del fin de semana: "sin bajas, con jugadores que le podía faltar cierto ritmo pero estos partidos amistosos les están viniendo bien para competir; esperamos poder contar con todos para el domingo, ya que al final nos hace mejores y más competitivos. El poder elegir diferentes tipos de perfiles en función de la versión del equipo y el rival, nos da alternativas y es importante".

El Yugo UD Socuéllamos es uno de los equipos de moda en la categoría, con una racha ascendente de resultados positivos, algo que no pasó desapercibido para el entrenador del Real Murcia: "nos tiene que poner en alerta y hacernos ver que no hay rival que se deje vencer fácil, está en su mejor momento de la temporada, es un equipo joven, que ha evolucionado y que le ha cogido el punto a la categoría, por lo que no debe existir ninguna relajación porque sabemos que los partidos que nos quedan son muy importantes y cualquiera de ellos nos puede marcar el camino".

Sobre los próximos partidos, Mario Simón respondió: "no miro lo que nos viene después, siempre digo que los partidos que nos vienen ahora pueden ser más definitorios que los de después, ya que si queremos llegar y estar con los de arriba, primero hay que pasar estos partidos y con buena nota".

El equipo visitante está en un momento de forma excelente, con una racha de seis partidos sin encajar un gol y Mario Simón fue preguntado sobre la manera en la que el equipo grana tiene que plantear el partido para conseguir marcar: "es un equipo que se ha liberado, están con la confianza de sumar y le han cogido el pulso a la categoría; tenemos que ser nosotros mismos, a partir de ahí, el equipo tiene que tener ritmo, ya que ellos realizan una buena presión y son muy sacrificados, oportunidades se van a generar y tener buena circulación y ritmo va a ser fundamental".

Preguntado acerca de Pablo Ganet: "está en ese proceso de coger su tono físico, muchas veces el ritmo solo lo coges compitiendo; el miércoles no jugó, pero ha completado la semana de entrenamientos al completo y es una opción para el domingo porque tiene condiciones diferentes al resto de mediocentros".

El técnico pimentonero también habló sobre la preparación del equipo de cara a igualar la motivación del rival: "nuestro objetivo es muy grande y a ilusión nadie nos puede ganar; estamos en una fase de la temporada importante y con una gran confianza, pero eso no debe traicionarnos y debemos intentar perder los menos puntos posibles y hacernos fuertes en casa".

Mario Simón finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre los retos futuros del equipo: "ahora mismo solo pensamos en el Socuéllamos, pero también soñamos con quedar primeros; son aspectos diferentes porque el camino es largo y duro, nos ha costado mucho llegar aquí y no podemos descuidarnos en lo que va a pasar en mayo, primero tenemos que pasar por Socuéllamos o Pulpí con buena nota para lograr el objetivo grande a final de temporada".