Mario Simón: "El partido ante el Mar Menor es uno de los más difíciles que nos quedan"

Mario Simón compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la jornada 21, que enfrentará al Mar Menor FC ante el Real Murcia este domingo 13 de febrero a las 17:00 horas en el Estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico murcianista comenzó la rueda de prensa hablando de las nuevas incorporaciones del equipo durante este mercado invernal y los cambios que había sufrido el equipo durante el mes de enero: << siempre que llega gente nueva da nuevas ilusiones, el futbolista ve que puede cambiar ese rol que en un momento puede tener. Genera más ilusión en el grupo, el equipo está en ese momento en el que los nuevos fichajes están aportando ilusión y un ritmo muy alto >>.

No pasó por alto la racha de 8 partidos invicta del equipo, a lo que el entrenador afirmó que: << no es que nos marque todo, pero sí que es verdad que nos vamos a meter en esas últimas jornadas en una situación donde nosotros queríamos estar >>.

Acerca del partido de este fin de semana: << que nadie piense que es un partido fácil donde el Real Murcia va a conseguir la victoria de forma cómoda, va a ser un partido trabajado, igualado y que creo que acabará en un resultado muy corto >>.

Sobre el pasado grana del entrenador del Mar Menor FC y de varios jugadores de la plantilla visitante, el entrenador declaró lo siguiente: << no me preocupa, todos los equipos cuando vienen al Enrique Roca la motivación es mucho más alta, al final cuando vienen jugadores que han pasado por el primer equipo o la cantera, esa ilusión se multiplica, por tanto, nos van a poner las cosas muy difíciles >>.

Pablo Ganet y Royston Drenthe fueron objeto de una de las preguntas durante la comparecencia, sobre Pablo Ganet: << está cogiendo sensaciones para unirse al grupo, después de una semana rara para él. Poco a poco vemos que se va uniendo al grupo al ritmo que queremos, tendremos que ver estas dos sesiones para ver si puede estar en convocatoria, para entrar al XI o ver a qué nivel está >>. Acerca de Drenthe: << contentos con su evolución, creemos que nos aporta cosas diferentes a lo que nosotros teníamos, por lo tanto creo que su adaptación, que para mí era fundamental, está siendo muy buena, es uno de los nuestros, tenemos que defenderlo y creemos que nos puede aportar cosas diferentes >>.

La primera plaza es una posibilidad real para el Real Murcia, algo que no pasó desapercibido durante la rueda de prensa: << a día de hoy la plantilla que tengo es la mejor, mis jugadores son los mejores, son los que hemos elegido y creo que estamos capacitados para competir con los mejores, ahora hay que demostrarlo, yo siempre digo que al final la liga no se gana ganando a los de arriba, muchas veces se gana ganando a los demás, no podemos mirar quién es el rival, si no la necesidad que tenemos nosotros de ganar para estar con los mejores >>.

Para finalizar la rueda de prensa, Mario acabó hablando del estado de forma de la plantilla y las posibles bajas de cara al partido del domingo: << ahora mismo, la única baja es la de Armando por sanción, a partir de ahí, no tenemos a ningún jugador descartado a excepción de la sanción de Armando >>.