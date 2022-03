Mario Simón: "La exigencia es ganar siempre"

Mario Simón compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 24, que llevará al conjunto grana al Estadio San Miguel de Pulpí, para enfrentarse al Atlético Pulpileño.

El entrenador del Real Murcia comenzó la rueda de prensa hablando sobre el momento de forma del equipo de cara al partido de este fin de semana: "con ganas de conseguir un triunfo después de dos empates, haciendo la reflexión, el domingo fuimos merecedores de más, porque creo que hubo muchas situaciones en las que si hubiésemos tomado mejores decisiones se habrían convertido en situaciones aun más claras; la semana ha transcurrido con normalidad, adaptándonos a la superficie e intentando elegir los mejores jugadores de cara al partido".

Continuando con el partido ante el Atlético Pulpileño, el técnico comentó la situación del equipo rival: "me preocupa todo, como siempre, cambia la superficie, es un equipo que lucha en la parte de abajo y con jugadores con mucha experiencia en la categoría, no lo consideramos un rival diferente a otras salidas, es diferente por situación de juego, es un rival complicado, que sabe que está jugando en estas jornadas por no meterse en esa situación de problemas (zona baja), y por lo tanto, estamos viendo lo difícil que es ganar (fuera de casa) y tenemos ganas de volver a conseguirlo".

Sobre la situación del equipo entrado este mes de marzo: "nosotros sabemos dónde estamos y la exigencia es ganar siempre, no nos podemos salir del guion que nos ha llevado hasta ahora, ahora que estamos aquí no tenemos que volvernos locos, tenemos que seguir la línea de ir a Pulpí respetando al máximo al rival, como hemos hecho siempre y sabiendo que es una salida muy complicada".

Mario Simón habló acerca del césped artificial, una de las grandes novedades de esta salida liguera: "condiciona hasta cierto punto, tenemos una base e idea de juego que hay que respetar y que tenemos que intentar plasmar, siempre adaptándonos a lo que nos podemos encontrar, al final el terreno de juego, el juego del rival, las dimensiones del campo influyen en la toma de decisiones de un jugador u otro, debemos adaptarnos, pero siendo nosotros mismos".

Sobre la disponibilidad de la plantilla de cara al partido de mañana: "como todas las semanas, siempre hay alguna duda, nos queda una sesión todavía y tenemos que ver como llegan los jugadores para elegir los que más garantías tienen y tenemos que elegir los que mejor estén, al final todos los jugadores suelen tener algún problemilla durante la semana, tenemos que valorar como están, los nombres nos los tenemos que guardar para elegir bien de cara a mañana".

Preguntado acerca la dinámica del equipo, que acumula once jornadas sin perder y dos sin ganar: "soy optimista, cuando la dinámica no fue buena yo defendí a esta plantilla porque tiene argumentos, porque estaba haciendo las cosas bien y porque no tuvo suerte; en el fútbol hace falta tranquilidad y confianza en la gente para conseguir cosas grandes".

Mario Simón finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre Pablo Ganet: "mañana decidiremos si es titular o no, Pablo es un jugador muy importante para nosotros porque es muy bueno; también es verdad que el equipo está en buena dinámica, que sus compañeros están a buen nivel y que siempre buscamos el mejor once para intentar lograr la victoria".





Primafrio, nuevo patrocinador

El Real Murcia C.F. y Fundación Primafrio han llegado a un acuerdo para comenzar un convenio de colaboración en el que la entidad murciana participará y formará parte de las iniciativas sociales del club.

Con motivo de dicho acuerdo, Fundación Primafrio actuará, dentro de su compromiso social, en las actividades sociales del Real Murcia C.F., con la finalidad de fomentar la vida saludable, sostenible y la práctica del deporte.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dentro del programa social con el que cuenta el Real Murcia, Fundación Primafrio pasa a ser Colaborador Social de la entidad grana, comprometiéndose al apoyo y el fomento de las actividades que se realicen en dicho programa.

Por ello, el Real Murcia C.F. y Fundación Primafrio trabajarán juntos, poniendo a disposición del programa sus diferentes soportes y medios de difusión para alcanzar los objetivos marcados.