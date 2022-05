Mario Simón: "Si alguien piensa que el Rayo Cantabria va a ser fácil se equivoca"

Mario Simón compareció ante los medios de comunicación en la previa al primer partido de la fase de ascenso a Primera RFEF, que enfrentará al Real Murcia con el Rayo Cantabria el próximo domingo a las 19'30 en el Rico Pérez de Alicante.

El técnico grana abrió la rueda de prensa hablando del trabajo del equipo durante la semana: "con la gente muy ilusionada por lo que tenemos por delante, estamos donde todos queríamos estar, desde el lunes con todos los sentidos puestos en el Rayo Cantabria, a partir de ahí queremos dar nuestra mejor versión".

Sobre los factores que pueden decantar el partido: "todos los factores van a influir de una forma u otra, al ser partido único todo está muy igualado, todos los factores que dices como el calor, el campo…son situaciones donde nosotros hemos intentado estar aclimatados, por dimensiones del campo, ya hemos jugado allí, la temperatura estamos acostumbrados, vamos a intentar utilizar nuestras armas porque si pensamos que el partido está más cerca de lo que nosotros queremos, está claro que tendremos opciones de ganarlo".

Acerca del factor juventud del Rayo Cantabria y la veteranía del Real Murcia: "esperemos que pese más la veteranía, cada uno tenemos nuestras armas, son diferentes pero el estilo de juego es similar, nosotros tenemos gente que ya sabe lo que es jugar estos partidos y tenemos que saber jugarlos, estas eliminatorias lo más importante es saber jugarlas".

Mario habló acerca del estado de los jugadores de cara al partido: "Héctor se ha incorporado 100% con el grupo y Zeidane ya está haciendo trabajo de grupo, sí que es verdad que su trabajo es diferente al del grupo y valoraremos cómo llega al fin de semana".

El entrenador comentó qué opina acerca del equipo rival: "del Rayo Cantabria lo primero es que juega muy bien al fútbol, su juventud y tener menos que perder, esa libertad de llegar a un partido bonito en un buen escenario, ellos también han jugado en El Sardinero, al final son chicos de un muy buen nivel técnico, sobre todo de tres cuartos para arriba y muchos de ellos los veremos en la élite en un futuro".

Sobre la presión de cara al PlayOff: "yo veo a la gente con más ilusión que presión, todo lo que se está generando alrededor del equipo y que es en realidad lo que engloba a este club nos tiene que generar esa ilusión y ese empuje el domingo, sabemos que vamos a tener mucha gente detrás y los vamos a necesitar porque consideramos que no va a ser un partido cómodo, nuestra afición puede decantar un poco el partido".

Preguntado acerca de la importancia del apoyo de la afición en el José Rico Pérez: "la afición es el mayor activo del club y lo demuestra cada vez que se requiere, el domingo tenemos una cita importante para el devenir de la entidad y sabemos que ellos van a estar ahí porque los necesitamos más que nunca".

El Real Murcia pasaría de ronda en caso de empate al final de los 120 minutos y así valoraMario Simón esta ventaja que da el ser tercero en liga regular: "en nuestro plan de partido no pasa el ir a empatar, primero porque no es una cosa que hayamos hecho durante el año y porque ahora no podemos hacer cosas diferentes en el momento clave sabiendo que tenemos un gran rival enfrente".

El técnico pimentonero también fue preguntado acerca del tipo de partido que espera: "en ciertas facetas nos podemos parecer bastante al rival, creo que será un partido en el que ambos equipos se alternarán las fases de dominio y por eso también tenemos que estar preparados para fases en las que seamos dominados; a partir de ahí, cuando tengamos la pelota tenemos que ser un equipo vertical que sepa generar muchas situaciones de área que es donde podemos ganar el partido".