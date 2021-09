Mario Simón, entrenador del Real Murcia, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de COPE Murcia. El técnico grana ha repasado la situación del equipo tras la finalización de la pretemporada y el comienzo de una nueva competición en la que su equipo ha sumado cuatro puntos, gracias a la victoria frente al Marchamalo en la primera jornada de liga y el empate del pasado sábado ante el Recreativo Granada en tierras andaluzas. El próximo rival, en el Estadio Enrique Roca Murcia, será el Interity, equipo del que Simón resalta que "a pesar de ser un equipo poco conocido destaca por haber formado una plantilla muy experta, con jugadores que tienen muchos minutos en el fútbol profesional en sus botas y que nos va a poner las cosas muy complicadas".

El técnico grana también ha tenido un recuerdo para la afición murcianista señalando que "para nosotros es fundamental poder contar con la ayuda de nuestra afición "en la recta final del primer partido fueron fundamentales en la victoria. Les vamos a necesitar durante toda la temporada".

El que fuera técnico del Lorca Deportiva, después de dos meses en el Real Murcia, señala que "a un club como el Real Murcia no se le puede decir que no. Desde el primer momento que Mario Simón llamó a mi puerta tuve claro que este año tenía que apostar fuerte por entrenar a este club, quien no arriesga, no gana".

Sobre la plantilla indica que "poco a poco vamos estando mejor, los últimos en llegar están creciendo y van a estar en disposición de ayudarnos más".

El grupo de la "muerte"

Mario Simón ha señalado en varias ocasiones que el grupo V de la 2ª RFEF es el más duro "la verdad es que cuando vimos la composoción nos dimos cuenta de la dificultad de este grupo. Como sucede en grandes competiciones le podríamos llamar el 'grupo de la muerte' por los presupestos que algunos barajan y por la historia de los clubes. De todas maneras para ascender hay que ser mejor que todos ellos. Tengo claro que con los presupuestos y con el escudo no se ganan los partidos".