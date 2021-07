Mario Abenza: "No fue fácil tomar la decisión de salir del Real Murcia"

El murciano Mario Abenza ya viste los colores del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El murciano ha sido presentado esta mañana ante los medios de comunicación en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina.

El futbolista ha estado acompañado, como es habitual, por Pedro Reverte, director deportivo del Club; Pablo Rosique, director General de la UCAM; y Juanjo Pérez, gerente de la empresa Onan Gold Cars.

En primer lugar, Pedro Reverte ha declarado que "es un futbolista con recorrido y cuenta con una gran experiencia en esta categoría. Año a año ha ido creciendo y madurando como jugador. Ahora mismo se encuentra en su mejor momento. Esperamos que tenga un buen año en esta nueva etapa".

A continuación, Mario Abenza ha afirmado que "vengo a dar mi mejor versión y a sacrificarme al máximo en cada partido. Quiero seguir creciendo aquí cumpliendo objetivos tanto colectivos como individuales".

"No fue fácil tomar una decisión. Mi intención era dar un salto de categoría y al final me decante por venir aquí. Estoy en la Región y me siento afortunado por pertenecer a esta familia", añadió.

Sobre la alta competitividad que hay en el centro del campo, Abenza ha explicado que "sé dónde he venido y esto es positivo para el rendimiento del equipo. Yo vengo a dar lo máximo de mí. Las sensaciones en estos primeros días de entrenamientos son muy buenas tanto con el cuerpo técnico como con mis nuevos compañeros".

Este año el UCAM Murcia competirá en la nueva categoría, 1ª RFEF. "Soy ambicioso y veo una gran plantilla. Creo que hay una muy buena base y los fichajes que hemos llegado vamos a sumar para estar peleando por estar en la parte noble de la tabla", finalizó.