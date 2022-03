Mariano García dará nombre a la pista donde entrena

Mariano García, el atleta de la pedanía de Cuevas de Reyllo, en Fuente Álamo, que ha sido aclamado este por varios centenares de personas en dicha localidad tres días después de haberse proclamado campeón del mundo de 800 metros en los campeonatos de pista cubierta celebrados en Belgrado, dará nombre a la pista en la que entrena habitualmente.

Así lo ha anunciado el ayuntamiento de Fuente Álamo, su municipio, en una jornada en la que se ha rendido tributo al mediofondista, de 24 años, y que el sábado ganó el título mundial en la cita que tuvo lugar en Belgrado, capital de Serbia.

El cuevero suele entrenar en esa superficie triangular, de 300 metros y de tierra que hay cerca de su casa, donde se instala el mercadillo de la localidad y que a partir de ahora será la pista Mariano García.

"La Moto", como se le conoce por como celebra sus éxitos, y su entrenador, el también fuentealamero Gabi Lorente, han recibido el calor de su gente y varios cientos de personas se han dado cita en la plaza del Ayuntamiento en una tarde lluviosa.

El atleta, que tiene la mejor marca mundial del año en 800 metros, los 1:46.12 que logró el pasado febrero en Nueva York, que además suponen el récord de España de la distancia, ha estado acompañado por familiares, amigos y vecinos y también por los miembros de la Corporación municipal, con la alcaldesa Juan María Martínez al frente, y por autoridades autonómicas como el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño; y el director general de Deportes de Murcia, Francisco Sánchez.

Caretas con el rostro de Mariano se han visto en una fiesta de homenaje a la que ha llegado el protagonista entre aplausos y gritos de ánimo y mientras sonaba por la megafonía la canción "We are the Champions" de Queen.

El deportista ha sido recibido en el Salón de Plenos del Consistorio y luego ha salido al balcón para dirigirse a los presentes.

Este joven que empezó a practicar el atletismo acostumbrado a correr cuando era un niño y huía de un perro que le perseguía ladrando cada vez que le veía pasar, se ha mostrado agradecido a sus paisanos.

"Veo a más gente de la que me esperaba, personas que me han apoyado siempre y espero que sigáis así gane o pierda y yo nunca me olvidaré de vosotros y seguiré en Cuevas de Reyllo, ahora entrenando en la pista Mariano García", ha dicho a quienes escuchaban sus palabras bajo los paraguas.

"Esta medalla es de todos vosotros. Arrancamos la moto y esperamos que no pare", ha comentado también.