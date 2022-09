Mariano García comienza un nuevo curso en UCAM Cartagena tras ganar el Europeo

El campeón de Europa de 800 m y campeón del Mundo en Pista Cubierta de 800 metros, Mariano García, ha regresado hoy al Campus de la Universidad Católica San Antonio en Cartagena para iniciar un nuevo curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

García ha acudido a una tutoría con el director académico de UCAM Cartagena, Juan Alfonso García, para planificar cómo compaginará sus estudios con el calendario deportivo, ya que hasta el momento tiene 26 asignaturas superadas de las 48 que conforman la titulación.

El atleta ha explicado que afronta el nuevo curso “con muchas ganas e ilusión”, para lo que se ha planificado la temporada de invierno-verano con el fin de “tener los objetivos claros para que salga una buena temporada académica y deportiva. No estamos centrados sólo en competir y entrenar. Quiero tener unos estudios realizados y, gracias a la UCAM, voy a conseguirlo. Llevo la mitad de la carrera superada y prácticamente lo tenemos todo cuadrado para seguir progresando este año. Planificamos los horarios para que pueda venir y asistir a las clases con mis compañeros lo máximo posible”.

El flamante campeón de Europa ha calificado sus resultados de esta temporada de “espectaculares porque hace un año apenas podía correr tras pasar una apendicitis. He conseguido grandes triunfos y he mejorado mis marcas personales, así que estoy muy contento”. Entre sus próximos retos está “afrontar el campeonato en pista cubierta y uno al aire libre que hay el año que viene. Si no luchar por algún metal, al menos quiero estar en la gran final”.

Juan Alfonso García, tutor del atleta, ha recordado que “desde la Facultad de Deporte de la UCAM ayudamos a deportistas de alto nivel que llevan la carrera dual, es decir, estudios universitarios junto con entrenamientos. Mariano García está logrando compaginar su ritmo académico y deportivo aprovechando la oportunidad que le ofrece la universidad. Estamos contentísimos porque ha habido éxito tanto en lo deportivo, pues es campeón del mundo en pista cubierta y campeón de Europa al aire libre, y un éxito académico, porque lo que ha afrontado lo ha superado”.