El Mar Menor FC se traslada a Cartagena

El Mar Menor Fútbol Club, equipo que milita en el grupo 4 de la Segunda RFEF, dejará de disputar sus partidos en San Javier, la localidad a la que pertenece este histórico del balompié murciano, para trasladarse a Cartagena por ser "un proyecto inviable en todos los sentidos" y el conjunto azulón disputará sus partidos como local en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer y no en el estadio Pitín.



Así lo indicó este lunes el presidente de la entidad azulona, Daniel Núñez, a través de un discurso difundido por el propio club del que el propietario es el empresario japonés Hiriouyuki Hishikawa, quien lidera un grupo inversor de su país y fue futbolista profesional.



Núñez salió al paso del "ruido generado en las redes sociales" y explicó los motivos que llevaron a tomar esta drástica decisión.



"No hemos conseguido conectar en cinco años con la afición y, aunque entiendo que haya personas enfadadas y molestas, la realidad es que el club en San Javier no es sostenible sino más bien inviable en todos los sentidos. Apenas teníamos 120 aficionados como socios en Tercera, en Segunda B y ahora en Segunda RFEF y ni siquiera regalando entradas venía más gente a ver los partidos. Se hizo un esfuerzo titánico por parte del club pero las instituciones tampoco colaboraron económicamente y tampoco tuvimos grandes patrocinadores", manifestó.



El Mar Menor FC pondrá a disposición de los socios que tenía un carné gratuito para que puedan ver todos los partidos que el equipo dispute durante la próxima temporada en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, que será su nueva casa, tal y como dijo también Núñez, quien añadió que el Racing Murcia, que compite en el grupo 13 de Tercera División será su filial y para ello se firmará un convenio.



El presidente del club costero reconoció que Hishikawa le pidió que buscara y encontrara "soluciones" y que el traslado a Cartagena es la opción elegida porque allí "tendremos más masa social y seremos el segundo equipo de la ciudad" por detrás del Fútbol Club Cartagena.



Cabe recordar que el Mar Menor FC, con Javi Motos como entrenador, ocupó la octava posición en el grupo 4 de la Segunda RFEF el pasado curso y que en el 2021/2022 tras haber ascendido firmó la mejor clasificación histórica del club con el sexto puesto y quedándose a las puertas de disputar la promoción de ascenso a la Primera RFEF, concretamente a un punto