El Mar Menor hace pleno con su victoria en Cádiz (1-3)

El Mar Menor Fútbol Club, líder del grupo 4 de la Segunda RFEF con 12 puntos sumados en cuatro jornadas, no afloja y es uno de los tres equipos que llevan pleno de triunfos en este inicio de temporada en la cuarta categoría estatal y, yendo más allá, uno de los cinco conjuntos que no han dejado escapar ningún punto en lo que va de curso contando las cuatro primeras divisiones futbolísticas del país.



El cuadro de San Javier, que ha vencido por 1-3 en su visita al filial del Cádiz con los goles marcados por Quim Araujo, Francisco Cifuentes y Alberto Vázquez, encabeza la tabla en su grupo siendo el único de los 18 competidores del mismo que ha ganado sus cuatro encuentros.



El equipo entrenado por Pedro Alburquerque aventaja en dos puntos al Antequera, que es segundo.



En la Segunda RFEF sólo el Arenas de Getxo y el Sestao River, ambos conjuntos vascos del grupo 2, también pueden decir que llevan 12 de 12 en una categoría con 90 equipos distribuidos en cinco grupos.



En la Primera RFEF el Córdoba, en su caso con cinco victorias y un inmaculado 15 de 15, lidera el grupo 1 y es el mejor de una división con 40 equipos.



En LaLiga SmartBank no hay ningún equipo con pleno y el Deportivo Alavés, con cuatro victorias y dos empates, es el que más se acerca a ello de entre los 22 participantes en la división de plata.



Mientras, en LaLiga Santander el Real Madrid, con 18 puntos de 18 posibles, es el que manda de entre los 20 competidores en la élite.



Así pues, de los 172 conjuntos que militan en las cuatro primeras divisiones son el Madrid, el Córdoba, el Arenas, el Sestao y el Mar Menor los que se mantienen sin haber cedido ningún punto.



Bastante lejos de esos números están los otros tres equipos murcianos que compiten en la Segunda RFEF.



El UCAM CF, que empató a dos en su estadio, el BeSoccer La Condomina, frente al Juventud de Torremolinos con goles universitarios de José Fran y Yasser El Arbaoui, es décimo. Los de Manuel Jesús Casas "Molo" tienen cuatro puntos, los mismos que el Yeclano Deportivo, que perdió como local en La Constitución por 0-3 ante el Vélez, un resultado que deja a los de Adrián Hernández en la decimocuarta posición, ya en puesto de descenso a Tercera RFEF.



También en esas posiciones se encuentra el filial del Fútbol Club Cartagena después de que el conjunto dirigido por José Manuel Aguilar perdiera por 2-0 en Antequera. Tras ese nuevo revés los blanquinegros son vigésimos y colistas con un solo punto.