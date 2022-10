El Mar Menor busca el liderato en Utrera y el UCAM seguir la racha positiva

La novena jornada de liga del grupo 4 de segunda federativa de fútbol es una nueva oportunidad para que el Mar Menor pueda asaltar el liderato, a un punto de distancia en Utrera (Cádiz), mientras que el UCAM Murcia, el Yeclano y el filial del Cartagena optan a seguir su progresión.



A las doce del mediodía del domingo jugarán el Mar Menor y el UCAM, los de San Javier en el feudo del Club Deportivo Utrera y los universitarios en casa frente al Betis.



Ya por la tarde, a las cinco disputarán sus partidos el Yeclano y el Cartagena B.

Jorge Romero: "Esperamos al mejor Betis Deportivo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha compareció en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al partido de este domingo, a las 12h, frente al Betis Deportivo en casa. Los universitarios vienen de sumar su primera victoria fuera de casa y suman cinco jornadas sin conocer la derrota. Jorge Romero ha afirmado que "semanas atrás ya comentamos que el día a día estaba siendo muy bueno. Esa victoria creo que va a reforzar nuestra confianza y eso es posible que lo veamos reflejado este fin de semana en el campo, en el que estemos un poco más tranquilos para jugar con esa pausa. Creo que hemos hecho unas de las mejores semanas de entrenamiento que he realizado como entrenador. Creo que estamos ante una evolución positiva del equipo".

Sobre el rival de esta jornada, el andaluz ha destacado que "esperamos al mejor Betis Deportivo y que van a intentar hacer su mejor partido. Es un filial que trata someter al rival con su buen trato de balón y siendo protagonista y a nivel individual tiene grandes jugadores. Nosotros actuamos en consecuencia. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a ese rival, a ese nivel, tratando de ser nosotros e imponiendo en el campo con nuestro juego".

"Será un duelo entre dos equipos que van a querer el balón. Luego el acierto, los momentos y los detalles son los que marcan la diferencia. El equipo que domine estos aspectos estará más cerca de la victoria".

Y respecto al once inicial, Jorge Romero ha dejado claro que "creo mucho en los estados de forma de los jugadores y hay que darle esa continuidad para poder aprovecharlo. Eso no quiere decir que siempre haya cambios o respete el mismo once de la semana anterior. Hacemos la valoración a lo largo de la semana para ver todos los factores, tanto de los que han jugado o no. Le damos mucha importancia al día a día".