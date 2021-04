Un magistral Taylor conduce a UCAM CB a la cuarta victoria consecutiva en Donostia (78-88)

El norteamericano Isaiah Taylor se ha convertido en el director de la orquesta de UCAM Murcia CB conduciéndole a lograr la cuarta victoria consecutiva en las útlimas cuatro jornadas de la competición. En esta ocasión la víctima ha sido Acunsa GBC, un equipo que necesitaba sumar un triunfo para seguir luchando por la permanencia. Los de Sito Alonso llegaban después de otra semana complicada por la aparición de un nuevo positivo por Covid en la plantilla, en esta ocasión ha sido Rinalds Malmanis la víctima. Por segundo encuentro consecutivo ha sido baja Jordan Davis mientras se ha producido la vuelta de Dj Strawberry que, a pesar de haber realizado sólo un entrenamiento después de superar el virus, ha sido clave en diversas fases del juego cuando el equipo universitario se encontraba más atascado.

El partido comenzó con un buen arranque de los locales, con un parcial de 6-0, pero apareció Tomás Bellas, otra de los hombres fundamentales en el triunfo, anotando 8 puntos de forma consecutiva que han servido para frenar el arranque de los locales. Con el paso de los minutos UCAM se ha ido asentando en la pista además de subir el tono de su defensa para tomar el control del partido y poco a poco marcar diferencias, que a falta de poco más de un minuto para llegar al descanso han llegado a ser de 15 puntos. Al entreacto se ha llegado con una diferencia visitante de 13 puntos (40-53).

A la vuelta de vestuarios se esperaba la reacción local. Ese momento ha llegado hasta colocarse a seis puntos de desventaja. A partir de ese instante apareció Taylor para dirigir, anotar, defendar y terminar de desestabilizar a un rival que comenzaba a sentir que se le escapaba un triunfo que podía ser clave en su pelea por seguir en la ACB. UCAM Murcia CB ha vuelto a mostrarse como un equipo muy coral con la dirección del base americano, apoyado en Tomás Bellas, para mantener ventajas y hacerse con un triunfo que le aleja defnitivamente de los puestos de abajo en la tabla clasificatoria y le acerca a posiciones europeas.

El primer cuarto, con los donostiarras muy metidos en el partido, comenzó mal para Murcia (6-0) porque Okouo hacía daño desde la pintura y los tiros iniciales universitarios no entraban, pero tan pronto se entonaron Bellas y Taylor las cosas comenzaron a ir por un camino diferente.

El equipo murciano era consciente de que para derrotar al colista había que ponerse por delante y que fructificara alguno de los estirones del marcador que UCAM acostumbra esta temporada, pero éste no llegaría en unos 10 primeros en el que sí mostró la matrícula a su rival.

El segundo cuarto siguió parecido aunque con UCAM dando un paso adelante ante un Acunsa que echaba el gancho, con los triples de Dee y Carlson, pero no se ponía por delante y sufría cuando Cate y Radocic se hacían con el balón.

Los locales, con chispazos de buen juego y desaciertos en un porcentaje similar, lo intentaron en los minutos finales previos al descanso, sin embargo Murcia, que tenía la muñeca caliente de Taylor, se fue 8 puntos arriba y sembró dudas en el cuadro guipuzcoano.

Acunsa siguió haciendo la goma a la vuelta de vestuarios, se acercaba en el marcador instantes previos de que unos segundos de acierto visitantes colocaran a UCAM rozando los 10 puntos y otra vez vuelta a empezar hasta que el continuo desgaste hizo mella en los guipuzcoanos.

Una canasta de Bellas elevó la diferencia a los 10 puntos, los vascos volvían a atascarse en ataque y Marcelo Nicola pedía un tiempo que iba a ser determinante, bien para volver al partido o, si no fructificaba, para que los de Sito Alonso pusieran tierra de por medio.

Fue lo segundo, la arenga del técnico argentino no surtió efecto y el quinteto murciano allanó su victoria con un triple de Strawberry y una doble de Web para colocar el 56-71, toda una losa para el GBC que resultaría imposible ya de levantar.

El último cuarto no varió las cosas, las defensas se impusieron y el intercambio de canastas no hizo mucha mella en la ventaja que tenían los de Sito, de forma que la trabajada victoria no peligraría aunque obligó a no quitarse el mono de trabajo hasta el final.





