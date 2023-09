Luis Léon: "Voy a hacer lo posible por llegar a Madrid"

El muleño Luis León Sánchez (Astana-Qazaqstan), quien anunció su retirada del ciclismo profesional el pasado lunes a través de un vídeo a través de sus redes sociales, señaló antes de tomar la salida en la decimosexta etapa que al haber cogido "un poco de miedo desde su caída en el Tour" había que "tomar decisiones".



“Quedan seis días de competición. Será mi última Vuelta y mi última carrera como profesional. En la vida hay que tomar decisiones. La caída del Tour aceleró un poco todo, en mi cabeza estaba hacer un año más. Pero bueno, viendo que no me sentía del todo seguro, había cogido un poco de respeto, un poco de miedo, y hacer un año por hacerlo, tampoco estaba en mi cabeza". Señaló el corredor murciano.



Luisle, de 39 años, tratará de despedirse de la Vuelta disfrutando hasta la meta de Madrid, donde completará 14 ediciones disputadas.



"Sobre todo, me gustaría acabar disfrutando”, dijo Luis León, el corredor español en activo con más victorias profesionales en el palmarés (47), destacando cuatro etapas en el Tour de Francia, dos victorias en la Klasika de San Sebastián o la clasificación general de una París-Niza.