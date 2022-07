Luis León Sánchez: "Si me pilla con cinco años menos igual tengo posibilidades"

El muleño Luis León Sánchez (Bahrain Victorious) se quedó con la miel en los labios con el tercer puesto después de intentar sorprender en solitario en los últimos km de la etapa entre los protagonistas que formaron la fuga ganadora de la jornada.

"Me han cogido a 2 km de meta, cuando ya iba con calambres. Me la tuve que jugar de lejos porque en la fuga había rivales muy rápidos. A mi edad ya no soy muy explosivo. No queda otra que intentarlo de esta manera, el equipo no tiene un hombre para la general o para los 10 primeros y hay que buscar etapas", explicó en meta el ciclista de Mula.

Luis León Sánchez, de 38 años y ganador de 4 etapas en el Tour, tratará de buscar el objetivo de ganar una etapa, aunque ahora el Tour entra en los escenarios alpinos más exigentes, con las metas sucesivas del Granon y Alpe D'Huez desde este miércoles.

"Quedan dos semanas de carrera y aún puede pasar de todo. Ganar es difícil, pero habrá que intentarlo, aunque la recuperación no es la misma que cuando tenía 25 años. Me vine arriba en el último km y me puse a rezar, pero los rezos no tuvieron efecto", comentó.

Sobre el incidente de la manifestación que interrumpió la carrera durante 15 minutos, el veterano ciclista murciano no se sintió extrañado.

"El Tour de Francia tiene mucha repercusión y ya hemos vivido otras situaciones semejantes".