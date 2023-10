Luis León, homenajeado en L' Étape Madrid by Tour de France

El muleño Luis León Sánchez Gil, quien hace unos días anunció su retirada como ciclista profesional al final de temporada una vez que haya cumplido 40 años, recibió este domingo un homenaje en la capital de España con motivo de la prueba L' Étape Madrid by Tour de France presented by Universae, que reunió a más de 1.500 corredores que se enfrentaron a un recorrido de 153 kilómetros con un desnivel acumulado de 2.500 metros.



Luisle, quien ejerció como embajador de este evento que cumple su tercera edición, fue la gran atracción de una jornada en la que también estuvo presente el ex profesional Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín 2008.



La localidad madrileña de Villanueva del Pardillo asistió al inicio de la carrera y allí se entregó un maillot oficial del Tour de Francia al murciano en rencomimiento a su larga y exitosa trayectoria deportiva, la cual se prolongó durante 20 años y que incluyó, entre otros éxitos, los triunfos en cuatro etapas del Tour de Francia, la clasificación general de la París-Niza, el Tour Down Under y por dos veces la Vuelta a la Región de Murcia.



Además el de Mula consiguió el título de campeón de España en ruta de 2020 precisamente en Murcia y cuatro entorchados nacionales en la modalidad contrarreloj.