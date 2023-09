Luis León, "un grande del deporte de la Región de Murcia"

Luis León, quien esta temporada se despide del ciclismo como profesional tras 20 años pedaleando al más alto nivel, reconoce que sus "mejores recuerdos" no tienen que ver con las cuatro etapas que ganó en el Tour de Francia, ni con los triunfos en la general de la París-Niza, el Tour Down Under y la Vuelta a la Región de Murcia ni tampoco con sus cinco títulos de campeón de España, sino con sus "inicios, antes de ser profesional, en el Colchón Comodón y en la Peña Ciclista Muleña".

Luisle, muleño de 39 años -cumplirá 40 años el 24 de noviembre-, fue recibido este jueves por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, y allí estuvo acompañado por su familia, por el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia (FCRM), Miguel Fernández; la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa; y el director general de Deportes, Francisco Sánchez.

El veterano corredor escuchó las palabras de agradecimiento y admiración por parte de López Miras, a quien regaló un maillot de su actual equipo, el Astana de Kazajistán.

"Luisle es un grande de la Región de Murcia, uno de los nuestros, alguien de quien nos sentimos orgullosos y es un acto de justicia y una obligación reconocer en la casa de todos los murcianos reconocer a quienes han defendido nuestra tierra y han llevado con orgullo su nombre con esfuerzo, capacidad de sufrimiento, mucho trabajo, valentía y arrojo para levantarse ante las adversidades y el compañerismo", indicó el presidente autonómico.

"Si en Kazajistán, en Bahrein y también en Holanda se conoce la Región es en gran parte gracias a ti y en lo que hagas a partir de ahora seguirás teniendo nuestro apoyo", añadió López Miras.

A continuación Luis León tomó la palabra y habló de la decisión adoptada de colgar la bicicleta, al menos profesionalmente, y de lo que se queda de su trayectoria.

"Intentas llevar a tu Región y a tu pueblo con el listón lo más alto y yo lo hice en una época dorada del ciclismo murciano, en la que coincidí con corredores de buen nivel, y ahora hay que dejar paso a la gente joven, que viene con ganas y tiene futuro", declaró al tiempo que se permitió dar un consejo a los que llegan por detrás: "Cuando tienes un sueño debes luchar por él".

Luisle, quien dijo que sus padres fueron "una parte fundamental" en su crecimiento, resaltó también el apoyo de sus hermanos y de su mujer y sus hijos.

Sobre en qué momento adoptó la determinación de poner fin a su carrera desveló que fue cerca de su casa. "La decisión la tomé el día en el que la Vuelta a España transcurrió íntegramente en la Región entre Cartagena y Caravaca. Era una etapa que me conozco como la palma de mi mano y tener en la cabeza antes no caerme que luchar por ganar me dio por pensar y fue un toque de atención para saber que hasta aquí había llegado. Al perder el sentido de la competitividad tomé la decisión al 100%", explicó.

Sobre qué será de su vida a partir de ahora comentó lo siguiente: "Hablé con Aleksandr Vinokurov, el director del equipo Astana, y me dijo que tendrían espacio para mí en el cuerpo técnico y que pensara lo que querría hacer pero que ahora disfrutara de la familia".

Echando la vista atrás señaló que aparca el profesionalismo "tras 20 años en los que disfruté hasta el último día, aunque me costara lo mío llegar a Madrid tras la caída que sufrí en la Vuelta a España. No quería acabar mi carrera tirado en la carretera y de ahí la cabezonería por llegar a Madrid".

En todo caso admitió que no es que se vaya a bajar definitivamente de la bici.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No dejaré de practicar el deporte que me lo ha dado todo y no será fácil psicológicamente dejar el profesionalismo, pero seguiré montando en bicicleta con amigos y con mis dos hermanos, con los que crecí ligado al ciclismo", reconoció para incidir en que "entrenar por las carreteras de Murcia me llena de orgullo y también ser reconocido en mi pueblo, Mula".

Consultado por con qué momentos vinculados a la bici se queda fue claro y en cierto modo sorprendió pues no se relacionan con ninguno de sus grandes éxitos.

"Me quedo con mi primera parte como ciclista, antes de ser profesional. Convivir con amigos que aún mantengo y que fueron compañeros en el Colchón Comodón y en la Peña Ciclista Muleña. Tuve una infancia feliz y de divertimento con la bicicleta y que me marcó para siempre. Mis padres apostaron fuerte por sus hijos y no es normal tener dos hijos profesionales y en dos deportes distintos. Ellos hicieron las cosas muy bien y estaré eternamente agradecido", comentó aludiendo también a Pedro León Sánchez, futbolista del Real Murcia y que lo fue del Real Madrid, entre otros equipos.

Ya sin la obligación de tener que competir, a Luisle le aguarda una nueva vida.

"Lo de ser director deportivo no me desagrada pero eso me llevaría a estar más de 150 días al año fuera de casa. Si estuviera soltero o no tuviera familia a mi cargo lo barajaría pero en este momento no es algo que tenga en mente", manifestó.

Seguir los pasos de Alejandro Valverde, quien se retiró como ciclista profesional a finales de 2022, y que ahora destaca en la modalidad gravel, es una opción para Luis León, aunque con matices.

"No es que me guste el gravel, una disciplina en auge, ni el moutain bike sino el ciclismo en general y también hice pista y ciclocross, pero la prioridad en mi vida ahora es otra, mis hijos y mi mujer, que están por encima de la bicicleta", comentó el corredor de Mula, quien esta temporada acudirá por invitación a participar en varias pruebas como L’ Etape by Tour de Madrid, la Titan Desert de Almería y la Titan Desert de Arabia Saudí.