Los principales agentes del deporte olímpico y regional se reúnen en el V Congreso Costa Cálida Sport Business

Por quinto año consecutivo se ha celebrado el congreso Costa Cálida Murcia Sport Business Región de Murcia, reuniendo a grandes figuras del deporte a nivel nacional y regional. Esta edición ha sido inaugurada por el Presidente de la CARM, D. Fernando López Miras, que ha destacado la importancia del deporte como palanca de crecimiento en el turismo regional.

La primera entrevista ha estado protagonizada por Teresa Portela,piragüista, medalla de plata en los JJOO de Tokio, que ha destacado la importancia de valorar el esfuerzo más allá de los títulos. Además, ha asegurado que la maternidad supuso un antes y un después en su carrera, ya que por la dificultad de conciliar y mantener el nivel, “las recompensas saben mejor”.

Una de las principales charlas de la jornada ha sido la de Álvaro Arbeloa, exfutbolista y entrenador del Juvenil A del Real Madrid C.F. que, en calidad de embajador de la Fundación del Real Madrid, ha puesto en valor su misión: “La fundación Real Madrid ha logrado desde su creación hace 25 años, mejorar la vida de más de 1,5 millones de personas en riesgo de exclusión social, gracias al deporte y los valores que representa”. El ex futbolista ha aprovechado para destacar la importancia de promover la igualdad y cohesión social, transmitiendo valores de equipo, asegurando la no discriminación y promoviendo hábitos saludables. Asimismo ha agradeciendo la adhesión de la empresa organizadora del Congreso, al proyecto socio educativo de la Fundación Real Madrid en el centro de La Zarza (Puerto Lumbreras).

En este sentido, Arbeloa ha indicado que “en España la fundación Real Madrid dispone de 43 escuelas socio deportivas y desarrolla proyectos en 94 países de los cinco continentes, expandiendo su metodología educativa por todo el mundo”. La Fundación Real Madrid ha logrado convertirse en la mayor entidad del deporte socio educativo del mundo y actualmente desarrolla proyectos en centros penitenciarios de Murcia.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha realizado un repaso por su trayectoria profesional asegurando sentirse “muy orgulloso de formar parte de la historia de la UCAM”. En su intervención ha conversado con Fran Sáez, presentador del evento, sobre ciertos momentos y jugadas clave dentro de su trayectoria como entrenador. Sito ha aprovechado para destacar el papel de entrenador a la hora de evaluar la situación personal y profesional de los jugadores. “Conocer el momento emocional de la persona es más importante que la táctica profesional. Es positivo saber cómo está el jugador antes del partido y que esto no se oculte, para poder equilibrar. Esto debe ser parte de la formación del entrenador”.

Tras la pausa, Teresa Perales, nadadora, medallista paralímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, comenzó su ponencia dando las gracias “por este regalo de la vida, por seguir viva y poder seguir teniendo en mi cabeza el sueño de competir y de ganar”. Perales ha repasado su trayectoria deportiva, tras haber ganado 27 medallas a lo largo de su carrera, siendo actualmente la segunda medallista a nivel mundial. Su objetivo a día de hoy es convertirse en máxima medallista a nivel mundial.

Su experiencia le ha enseñado a no rendirse: “solamente pierdes cuando por miedo no lo intentas o te rindes. Llevo 24 años compitiendo en la selección española. He jubilado ya a muchas rivales y yo ahí sigo, con la motivación alimentada por varios motivos, entre ellos porque mi hijo me llame mamá campeona. Quiero seguir viviendo ese momentazo”.

La Fundación Never Surrender, capitaneada por el doctor Vladimir Salazar, ha protagonizado la parte de RSC del congreso. Salazar ha resumido el papel de la fundación que preside y los proyectos que llevan a cabo, para que los pacientes oncológicos, como él, puedan realizar ejercicio recibiendo una metodología adecuada para su enfermedad.

Desde que creara Never Surrender, Vladimir Salazar ha visitado 39 ayuntamientos para conseguir que los pacientes con cáncer puedan hacer ejercicio de entrenamiento con personal preparado y cerca de sus casas. “Estoy seguro de que en unos años esto será parte del tratamiento” y ha asegurado que “los ayuntamientos están colaborando de forma activa y ya tenemos operativos varios gimnasios capaces de entrenar a personas con cáncer con personal capacitado y materiales adaptados”.

Con varias medallas en su haber, el atleta de marcha Miguel Ángel López ha expuesto durante la entrevista realizada por el periodista deportivo Juan Cervantes, la presión que ha experimentado en algunas competiciones al no lograr el objetivo propuesto: “Llevarse un palo de estos a veces también ayuda, a mi me hizo comprender que el valor como persona no cambia, se consiga un resultado grandioso o no”. Asimismo, ha puesto en valor la figura del psicólogo deportivo: “Cuesta más que se reponga la mente que el cuerpo. Hay que tener pasión y mucha voluntad para retomar tu actividad profesional”. Su objetivo es conseguir la medalla olímpica y asegura que se va a emplear a fondo para conseguirlo.

Entre otras novedades del Congreso, el grupo a capella Belter Souls sorprendió con sus actuaciones en el Teatro Circo y en el Casino de Murcia cantando temas como Viva la vida, We are the Champions o Heroes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Mesas redondas con los principales agentes del sector deportivo

Además de las ponencias, se ha podido disfrutar de mesas redondas como la del Turismo Deportivo, moderada por Teresa Cetulio, en la que han participado Juan Francisco Martínez, director del ITREM, Carmen Ayala, Mariano Sánchez y Fabián Quesada, que se ha centrado en el impulso del turismo a través de los proyectos deportivos, así como los retos que tiene por delante la Región en cuanto al potencial turístico.

La última mesa redonda sobre el Deporte de Competición ha sido el tema central de la charla, moderada por Yayo Delgado, en la que han participado Fran Sánchez, Pablo Rosique, Tomás Bellas, Rebeca García, Pedro León. El futbolista muleño Pedro León ha alabado las infraestructuras deportivas existentes a día de hoy en la Región de Murcia.

Por su parte el Director General de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez, ha destacado la labor de los deportistas murcianos, a la vez que ha aludido a la mayor inversión de recursos para el deporte, con el aumento del presupuesto del 70% que previamente había anunciado el Presidente de la CARM, D. Fernando López Miras, durante el discurso de inauguración del congreso.

Premios Universae - MSB al Espíritu Deportivo

Tras la jornada, participantes y asistentes al congreso acudieron a la comida networking en el Real Casino de Murcia, donde se ha realizado la entrega de los III Premios al Espíritu Deportivo Universae - MSB.

Los ganadores han sido, en la categoría femenina, Úrsula Ruiz, atleta lorquina; en categoría masculina, Miguel Ángel López, atleta murciano; en categoría de empresa, la ganadora ha sido Prevemur, por su apoyo constante al deporte; y en categoría deporte de equipo, el galardonado ha sido el Club Baloncesto Jairis Alcantarilla.