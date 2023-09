Los goles de Valerio y las paradas de Edu dan la victoria a ElPozo Murcia FS en el 'clásico'

ElPozo Murcia Costa Cálida ganó por 2-1 el clásico del fútbol sala español ante el Movistar Inter y logró su segunda victoria en dos jornadas en la Primera División gracias a los dos goles marcados por Felipe Valerio y las acciones postreras del portero Edu Sousa.



El equipo entrenado por Javi Rodríguez, que venía de vencer por 1-7 en la pista del Real Betis Futsal, comenzó llevando la iniciativa ante un rival que en su estreno ganó sufriendo y remontando por 7-6 ante el Family Cash Alzira. Sin embargo, empezó golpeando el cuadro dirigido por José Lucas Mena "Pato" en el minuto 6. Un fallo defensivo de Marlon lo castigó Lazarevic, quien estableció el 0-1 tras recibir el balón de Korpela.



Gadeia y Marlon, ambos topándose con Jesús Herrero, tuvieron buenas ocasiones para empatar pero no lo hicieron. El propio Marlon lo intentó de nuevo con un gran chut que acabó con el balón en la cruceta y Bruno Taffy tampoco acertó con su disparo, que se le marchó fuera. Los charcuteros merecían empatar, pero la falta de acierto y las intervenciones del guardameta visitante lo evitaron hasta que por fin Felipe Valerio logró el 1-1 en el minuto 19.



Otro buen chut de Felipe Valerio sorprendió a Jesús Herrero en el 3 del segundo acto y con su doblete volteó el marcador. El Inter, que se había mostrado bastante conservador hasta entonces, necesitaba dar un paso adelante y tenía mucho tiempo para hacerlo.



Sin embargo, les siguió faltando mordiente a los madrileños y, de hecho, las mejores ocasiones continuaron siendo para los de casa con Marlon y Rafa Santos amenazando con el 3-1.



Raúl Gómez y Rubi Lemos lo intentaron tímidamente y con tres minutos por jugar, Pato, viendo que en el 4 contra 4 su equipo no encontraba argumentos, le dio la camiseta de portero jugador a Rubi Lemos para atacar en superioridad.



Ahí Edu Sousa apareció de forma providencial para su equipo y el guardameta portugués llegado este verano a ElPozo intervino a remates del propio Rubi Lemos, Drahovsky y luego para desviar un balón que acabó tocando en el poste.



A 28 segundos de la conclusión, el Inter tuvo un doble penalti a su favor tras una falta cometida por Gadeia. Lo lanzó Terry y el balón se fue otra vez a la madera ante el júbilo de la afición grana en un final trepidante, de mucha más emoción que el resto del encuentro.



Ficha técnica:



2. ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Felipe Valerio, David Álvarez, Gadeia y Esteban -equipo inicial-, Eric Pérez, Nizayov, Marcel, Rafa Santos, Ricardo Mayor, Marlon y Bruno Taffy.



1. Movistar Inter: Jesús Herrero, Raya, Rubi Lemos, Sepe y Terry -equipo inicial-, Lazarevic, Fits, Humberto, Korpela, Raúl Gómez y Drahovsky.



Goles: 0-1, M.6: Lazarevic. 1-1, M.19: Felipe Valerio. 2-1, M.23: Felipe Valerio.