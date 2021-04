Loreto: "Nos penaliza demasiado lo que hacemos mal"

José Luis Rodríguez ‘Loreto’ atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido del próximo domingo 25 de abril a las 18:00 horas ante el Linense.

En primer lugar, preguntado por la semana de entrenamientos: << Ha sido complicada porque el fútbol no ha sido justo con el equipo. Pero la realidad es que no lo hemos sacado, poco a poco hemos ido trabajando y creo que van a llegar bien. Hay que reforzar lo que están haciendo bien e insistir en lo que se está haciendo mal. El problema es que nos sigue penalizando mucho lo que hacemos mal. A veces la fortuna en el fútbol también aparece, no me guste fiarme de la fortuna porque yo confío más en el trabajo, pero es cierto que en una dinámica positiva a lo mejor no nos pasa esto >>.

Insistido con la misma cuestión, Loreto explicó que << es la realidad, no me quiero justificar. No es una justificación porque lo que hacemos mal nos penaliza. A mí me desgasta perder. Hay que seguir insistiendo y trabajando. Mientras haya una posibilidad la tenemos que pelear, no solo por posibilidad sino por el escudo que estamos defendiendo, y hay que hacerlo hasta el final >>.

Sobre el tipo de partido que espera: << Es un equipo de la categoría con gente con experiencia. Con jugadores como el extremo Koroma que marca diferencias y hay que frenarlo para que no te haga daño. No podemos cometer errores >>.

Preguntado por su futuro, el entrenador grana aclaró que << quiero recuperar el ánimo de los jugadores, que tengan la confianza para salir el domingo a ganar. Si los resultados no salen da igual mi pensamiento sobre la temporada que viene. Yo me dedico a intentar que cada partido compitan, nada más. >>

Por último, sobre qué actitud cree que tendrá el público el domingo: << Van a protestar, es lícito y ha pasado en toda la historia del fútbol. La afición es soberana, quiere triunfos. Es una afición desgastada tras tantos años en esta categoría y que ha vivido momentos muy buenos, y cuando un equipo como el Murcia está en momentos tan críticos es normal que salgan los nervios y las críticas. No pasa nada, hay que entenderlos >>.