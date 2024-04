Loren Burón: "El partido ante el Ceuta es una final"

Loren Burón atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del partido de este domingo ante el Ceuta en casa.

Loren comenzó la conferencia hablando del partido disputado ante el Málaga el pasado domingo: “No perder siempre es bueno y positivo. Somos conscientes de que no tenemos muchas oportunidades más y este partido del domingo es una final que tenemos que ganar sí o sí.”

Sobre el partido que espera este fin de semana: “Por lo que he visto al Ceuta este año, creo que es un equipo que le gusta tener el control del partido y no creo que sea un equipo que venga a encerrarse aquí a La Condomina. Espero un partido bonito y que los tres puntos se queden aquí.”

"Tenemos que ganar si o si"

Respecto a si afecta la clasificación a la hora de jugar el partido: “Tenemos que jugar tranquilos, pero sabiendo que es nuestra última bala. Tenemos que conseguir los tres puntos.”

También habló de su estado físico: “Bien. Al principio la semana pasada tenía un poco de molestias, pero ya poco a poco estoy bien. Disponible para lo que quiera el míster.”

De los 6 partidos con portería a cero: “Nos hemos aplicado todos a nivel defensivo. Es verdad que ofensivamente tal vez tengamos que proponer un poco más. La portería a cero es muy importante, con portería a cero siempre vamos a tener alguna oportunidad para ponernos por delante en el marcador. Cada vez que hacemos eso somos un equipo muy difícil de batir.”

Preguntado por su vuelta al Real Murcia y su valoración en estos meses que está en el club: “A nivel de rendimiento, quitando las semanas que me he perdido por lesión, a nivel de números he estado bastante bien.” No me arrepiento de venir. Vine en una situación complicada. Ahora estamos en una situación privilegiada, por así decirlo. Cuando vine estábamos mirando más para abajo que para arriba, y ahora por suerte tenemos una final para poder engancharnos al playoff cuanto antes.”