López Nicolás: "Confío en mis posibilidades"

El murciano Miguel Ángel López, que competirá en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio, declaró a EFE que antes de competir "es difícil hablar de objetivos" aunque admitió que no renuncia a nada.

Miguel Ángel López ya tiene experiencia en Juegos. En Londres 2012 fue quinto y en Río de Janeiro undécimo.

"A los Juegos llego bien. Llevo una temporada como hace tiempo que no tenía en cuanto a marcas, sobre todo en 20 kilómetros, y la última parte ha ido muy bien, pero falta que el día concreto salga como espero", dijo el marchador murciano, en la despedida oficial del equipo español celebrada en Madrid.

"Estoy mentalizado en el calor que nos podemos encontrar. La experiencia en Doha fue muy fuerte y ahora nos hemos preparado igual. Veremos como responde el cuerpo ese día y si nos adaptamos bien a la humedad. He hecho las cosas bien y confío en mis posibilidades", manifestó Miguel Ángel López, que cree que la experiencia puede ser un punto a su favor.

"A la hora de la competición la experiencia sirve de poco aunque puede venir bien para saber que, aunque es una competición especial, hay que contar con todo porque siempre hay sorpresas. La experiencia te hace saber estar mejor y, sobre todo, me puede dar tranquilidad y saberlo tomar de otra manera", señaló.

Por último, Miguel Ángel López evitó hablar de objetivos aunque se mostró ambicioso con un posible resultado.

"Es difícil hablar de objetivos porque no me gusta renunciar a nada. Voy a por todo y si al darlo todo me sirve para ser finalista y ganar un diploma estaré contento", finalizó.