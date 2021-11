Lima: "En el vestuario se piensa en ganar cada día"

El UCAM Murcia afronta una semana de máxima exigencia después de vencer de forma cómoda y holgada a Urbas Fuenlabrada en el Palacio. “Fue un partido muy divertido. Ganar con tanta diferencia de puntos y que todos aportasen es clave para nosotros, pero lo más importante fue la victoria, la sacamos y ya estamos pensando en el próximo encuentro”, ha afirmado Augusto Lima.

El pívot hispano brasileño está cuajando una gran temporada, siendo solvente en ataque y uno de los líderes de la defensa universitaria y ya piensa en el duelo ante Morabanc Andorra, “uno de los partidos más difíciles de la temporada”: “Morabanc Andorra es muy fuerte en casa, es un buen equipo con un gran entrenador. Va a ser un partido duro. Este año todos los equipos de la ACB se han reforzado y juegan muy bien en casa. Tenemos que ir allí, hacer nuestro baloncesto e intentar ganar.”

Inicio histórico e ilusionante el que está afrontando un UCAM Murcia que no rehúye a hablar de la Copa del Rey, pero que es consciente que es un trabajo de todos los días y de ir “partido a partido”. “En el vestuario se piensa en ganar cada día. Lo que venga, vendrá. El año pasado tuvimos un episodio de coronavirus y lo pasamos muy mal. Vivimos cada día, victoria a victoria, partido a partido. Si empiezas a pensar en el futuro, malo. Lo que tenemos que vivir es el presente”, ha asentado un Augusto Lima que cree que la gran química dentro del club es un plus para rendir sobre la pista: “Cuando renuevas a diez jugadores, es mucho más fácil. Este año todos nos llevamos bien, tanto dentro y fuera de la pista. No todos los años ni todos los equipos lo pueden hacer así, pero mientras lo tengamos disfrutaremos de ello”.