Lima: "Coosur Betis va a ser un rival muy duro"

Tras caer in extremis en la pista del FC Barcelona, el UCAM Murcia ya prepara el primer partido en casa de la temporada. Un duelo ilusionante ante Coosur Real Betis por la vuelta de público al Palacio de los Deportes tras mucho tiempo con las gradas vacías. “Son dos años sin jugar un partido sin gente. Y el año pasado, cuando se podía, no vino mi hija que es la persona más importante de mi vida. Imagina las ganas que tengo de que llegue el viernes”, ha declarado Augusto Lima.

Los universitarios afrontan la segunda jornada de la Liga Endesa después de pelear y luchar el triunfo hasta los últimos segundos en el Palau Blaugrana. “No jugamos bien el tramo final del partido. Tenemos que ir con esa sensación. Fallamos muchos tiros libres. Regalar un partido con el Barça es duro. Podríamos haber empezado la liga ganando en el Palau, pero no fue así. Espero que ganemos en casa este viernes porque es muy importante para nosotros. Volvemos a casa con nuestra afición”, ha afirmado el jugador universitario.

El center brasileño ha dejado claro que ha trabajado muy duro este verano para volver al nivel tras los “muchos problemas” que tuvo la temporada pasada con el coronavirus y la lesión de rodilla: “He estado sin jugar tres meses y medio. Es algo que nunca me había pasado. Tuve muchos problemas después del coronavirus. Mi físico no era el mismo, me dio ansiedad por comer y me puse más pesado. Pero utilicé el verano para entrenar, no fui a la selección, entrené todos los días y al final poco a poco se va notando. Espero que siga así toda la temporada y empecemos a ganar partidos que es lo importante”.

En frente estará un Coosur Real Betis con muchas caras nuevas que han subido el nivel de la plantilla con respecto a la temporada pasada. “La liga va a ser muy difícil. Puedes ganar al primero y perder ante el último. Este año hay muchos más jugadores contrastados, con nombre. Hay muchísimos jugadores buenos que piden paso en la liga. Va a estar muy reñida”, ha declarado un Augusto Lima que cree que mantener el bloque va a ser clave de cara al devenir de la temporada: “Cuando hemos decidido quedarnos muchos de los del año pasado, es para hacer algo grande. Hacía mucho tiempo que el UCAM Murcia no renovaba a tantos jugadores. Creo que el equipo está entre los tres mejores de la historia, pero habrá que demostrarlo en la cancha”.