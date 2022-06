Lima abandona la disciplina de UCAM Murcia CB

El pívot internacional brasileño Augusto César Lima ha sorprendido al comunicarle al UCAM Murcia CB que paga su cláusula de rescisión y se marcha, a pesar de que asegura no tener "ninguna oferta" y de haberse anunciado su renovación hasta 2024 hace poco más de un mes, el 26 de abril. "Quiero volar y afrontar nuevos retos", ha declarado.





Lima, de 30 años -nació el 17 de septiembre de 1991 en Río de Janeiro-, ha cumplido su tercera etapa en la entidad grana, de la que se había marchado previamente en 2016 al Real Madrid y en 2018 al KK Cedevida Zagreb croata.

El ya ex jugador universitario ha indicado en rueda de prensa que ejecuta una cláusula incluida en su último contrato que le permite desvincularse.

"No es agradable estar aquí y decir que me marcho. Es duro, muy duro. He reflexionado, me he sentado con mi familia y con mis amigos y he tomado esta decisión. Por respeto al club he preferido hacerlo ya y no esperar a que se hiciese una bola. Tengo que darle las gracias al club, como he hecho desde el primer día, por abrirme las puertas y pido que se respete mi decisión, que es personal. Sé que muchos no lo entenderán, pero soy así y si no siento una cosa, no la voy a hacer", ha indicado al tiempo que ha dejado claro que no tiene "ningún problema con nadie".

"Quiero volar y afrontar nuevos retos. Cuando volví a Murcia desde Burgos mi intención era dejar al equipo en Europa. Una parte de mí ha dicho que una vez hecho esto me tenía que volver a marchar ahora que mi equipo ha vuelto a brillar, está a tope y se ha clasificado para Europa", ha añadido.

"Al igual que en su momento dije que tenía ofertas, hoy digo que no las tengo. He dejado a mi equipo en lo más alto y ahora me quiero abrir al mercado y ver lo que pasa conmigo", ha señalado igualmente este profesional que ha dado las gracias a Sito Alonso, entrenador del UCAM CB, y a la afición "por todo el apoyo que me ha dado siempre".

Lima ha estado acompañado por el director general del club, Alejandro Gómez, uno de sus grandes valedores y que fue clave para que el pívot fichara por la entidad en 2013 y regresara en 2018 y en 2020.

"Es una de las comparecencias más complicadas que he tenido en Murcia. Hace poco más de un mes nos sentamos aquí para hablar de la renovación de Augusto Lima por dos temporadas, pero hace una semana me comunicó su intención de pagar la cláusula y marcharse del equipo. Es difícil, pero le honra pensar más allá del contrato y ser honesto conmigo y con el club", ha apuntado Gómez.

Augusto César Lima Brito, quien ha sido el jugador más valorado de la plantilla en la temporada 2021/2022, en la que el UCAM CB llegó a las semifinales de la Copa del Rey y rozó el acceso a las eliminatorias por el título -acabó la competición siendo décimo con 16 triunfos y 18 derrotas-, se marcha siendo también el jugador más valorado de la historia del club.





