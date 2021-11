Liberto Beltrán: "Tenemos que hacer autocrítica"

El extremo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina antes de iniciarse la sesión de trabajo.

Liberto ha comenzado su intervención analizando el cambio que se ha producido esta semana en el banquillo universitario. “No es agradable la despedida de un entrenador, eso quiere decir que no hemos hecho las cosas bien. Estamos con ilusión, con ganas y con mucha ambición de que llegue el partido del domingo”, declaró.

Lo que sí tiene claro universitario, es que “tenemos que hacer autocrítica. Cada uno tiene su parte de responsabilidad de lo que ha pasado esta temporada y estoy de acuerdo. Yo me incluyo ya que no he estado a mi mejor nivel. Empecé bien, pero no he demostrado mi mejor versión”.

Respecto a la llegada de nuevo míster, Liberto ha explicado que “Salva Ballesta está encajando muy bien, también el cuerpo técnico. Es gente muy cercana, gente de fútbol. Ya se vio lo que hicieron el año pasado con el Algeciras. Mano dura para quien lo quiera interpretar. Para mí es exigencia, una exigencia que nos tenemos que inculcar cada uno de nosotros".

Además, Liberto ha añadido que "llevamos un par de días con dobles sesiones y lo estamos enfocando mucho en el tema de la defensa, pero no sólo por los defensas, también los atacantes, ya que la primera línea de presión que tienen que superar los rivales son nuestros delanteros”

“Había cariño hacia Salmerón, pero es una decisión del club. Nosotros tenemos casi toda la responsabilidad de lo que ha pasado. No es plato de buen gusto. Tengo muchas ganas de jugar el domingo para que se vean los nuevos métodos que ha implantado el míster en estos dos días”

El UCAM Murcia visitará este domingo a las 17h el campo del Nástic del Tarragona. Los catalanes aún no conocen la derrota como locales esta temporada. “Para nosotros es un partido importante. Es un equipo muy fuerte que no ha perdido en casa. Va a ser complicado, pero tenemos la ambición para ir a ganar a Tarragona”, finalizó.