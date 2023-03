Las ausencias de Nadal y Djokovic y las dudas de Alcaraz marcan Indian Wells

El tenis regresa esta semana al desierto californiano con el torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada y que llega marcado por las ausencias de Rafa Nadal y Novak Djokovic y las dudas sobre el estado físico de Carlos Alcaraz.



Considerado como 'el quinto Grand Slam' por su importancia en el calendario, la primera ronda de Indian Wells comenzará este miércoles 8 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden del valle de Coachella en California (EE.UU.) y las finales se disputarán el domingo 19.



Triple campeón del torneo y finalista del año pasado, Nadal no estará en Indian Wells y tampoco en el Masters de Miami porque sigue recuperándose de la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que se hizo durante el Abierto de Australia en enero.



Tampoco participará en Indian Wells Djokovic, que sigue sin poder entrar en EE.UU. por no estar vacunado contra el coronavirus.



La única opción para el serbio, número uno del mundo, pasaba por recibir una excepción de las autoridades estadounidenses, pero finalmente no se dio ese supuesto y anunció su retirada de Indian Wells el domingo.



Los espectadores de Indian Wells, que tiene el segundo estadio de tenis más grande del mundo -solo por detrás del Abierto de EE.UU.-, llevan sin ver a Djokovic desde 2019.



Sin el serbio en competición en EE.UU., Alcaraz, que cayó en semifinales de Indian Wells en 2022 frente a Nadal en un duelo entre españoles, tiene opciones de recuperar el número uno en este torneo en el que parte como primer cabeza de serie.



Sin embargo, el murciano llega a Indian Wells con las fuerzas justas tras la lesión en los isquiotibiales que sufrió en la final de Río de Janeiro y que le obligó a saltarse Acapulco para llegar en las mejores condiciones posibles a los dos Masters estadounidenses.



Alcaraz, que entrará en competición directamente en segunda ronda frente al estadounidense Brandon Holt o un jugador de las rondas previas, tiene que defender muchos puntos en marzo porque, además de ser semifinalista en Indian Wells el año pasado, se proclamó campeón en Miami.



El ruso Daniil Medvedev, que ha empezado el año con mucha fuerza, el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud y el estadounidense Taylor Fritz (vigente campeón en Indian Wells) también parten como nombres destacados en el cuadro masculino.



En cuanto a la competición femenina, el título de 2021 en Indian Wells marcó un antes y un después en la carrera de Paula Badosa, que ahora no pasa por su mejor momento pero que intentará recuperar sensaciones en uno de sus torneos favoritos.



La tenista española cayó en semifinales de Indian Wells en 2022 ante la griega Maria Sakkari.



En esta edición del torneo californiano, Badosa parte como cabeza de serie número 21 y, sin tener que jugar el primer cruce, se estrenará en la segunda ronda frente a su compatriota Nuria Párrizas o la italiana Elisabetta Cocciaretto.



Vigente campeona en Indian Wells y gran dominadora del circuito femenino, la polaca Iga Swiatek figura como favorita, aunque tendrá una rival importante en la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se impuso en el último Abierto de Australia.