Katir: "He trabajado mucho para lograr esta medalla"

El muleño Mohamed Katir, que se colgó el bronce en los 1.500 de los mundiales de atletismo de Eugene (EEUU), confesó este jueves sentirse "orgulloso" por "haber trabajado mucho para conseguir esta medalla".



"Sabía que un día iba a conseguir esta medalla, porque he hecho grandes marcas, he entrenado mucho para ello, y sabía que algún día iba a conseguirlo", explicó un alegre corredor nacido en Marruecos, nacionalizado español, que reside en la localidad murciana de Mula, y que puntualizó que "no esperaba conseguirlo en este mundial".



Katir, de 24 años, visiblemente feliz, presumió de "mentalidad" tras su éxito: "No me pongo muchas presiones, para mí lo más importante es disfrutar y luchar, irme sabiendo que lo he dado todo".



"Cuando estoy en una competición tengo que dar el 100% salga bien o salga mal, pero la cuestión es darlo todo", aseguró el atleta de origen marroquí, "destrozado" tras el viaje.



"Ni siquiera he dado vueltas a la cabeza sobre el logro, pero sabe a gloria, creo yo, a emoción y felicidad, y espero mantener esta mentalidad y mejorarla el año que viene, o en París" añadió Katir.



El joven corredor dedicó el triunfo a sus padres, a su novia y a su pueblo, y se acordó también con emoción de la afición española: "Ver a nuestro país, como nos están motivando y animando desde casa, lo vemos y salimos siempre al 100%, porque hay miles de personas que nos está viendo, y las tenemos que hacer disfrutar".



Junto a él, además, regresó también su rival y compatriota Mario Gómez Romo, que finalizó en cuarta posición, justo por detrás de Katir, la misma prueba de los 1.500 metros: "Es una sensación muy agridulce verme tan cerca de las medallas, pero me produce mucha alegría que fuese Mo el que ganó la medalla de bronce".



"Las sensaciones son increíbles, cuando llegué mi objetivo era la final, y verme cuarto del mundo con el tiempo que hice me va a costar asimilarlo", relató el atleta salmantino, el tercer español más rápido de la historia en la prueba.



El corredor castellano-leonés de 23 años, además, lanzó un reto de cara al futuro: "Para el europeo me gustaría luchar por ser campeón de Europa, ese tiene que ser el objetivo ahora porque me veo con muchas más opciones que en el mundial, tengo la confianza y la experiencia de grandes campeonatos".