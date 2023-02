Katir: "Quiero llevar al atletismo español a las cotas más altas del mundo"

El murciano Mohamed Katir, plusmarquista europeo de 3.000 metros en pista cubierta, declaró este miércoles, tras concluir segundo en el mitin de Madrid en 1.500, en la sexta y penúltima prueba del circuito oro bajo techo de World Athletics, que quiere "llevar al atletismo español a las cotas más altas del mundo".

Katir ha empezado muy bien el 1.500. En la primera carrera, el 1.500 del Mitin de pista cubierta de L'Eure, celebrado en la ciudad francesa de Val-de-Reuil, ganó, y en la segunda, el Mitin de Lievin, también en Francia, batió con 7:24.68 la plusmarca europea de 3.000 que estaba en posesión de su compatriota Adel Mechaal. Además, fue protagonista destacado de la carrera bajo techo más rápida de la historia puesto que el etíope Lamecha Girma ganó con récord del mundo (7:23.81).

En Madrid, el muleño concluyó segundo el 1.500 por detrás del estadounidense Yared Nuguse y con un tiempo de 3:34.32 realizó su mejor marca personal bajo techo en 1.500.

"No me puedo quejar por la marca personal en un 1.500 con grandes nombres. Ha salido una carrera buena y estoy contento por estrenar la temporada de esta manera. La liebre salió fuerte, a ese paso querían ir los rivales, yo salí descolocado, pero me fui enganchado poco a poco y me vi con fuerzas en el ultimo 400, en el quería tomar el liderazgo", dijo Katir, en declaraciones a RTVE al término de la prueba.

El atleta murciano ha renunciado al Europeo de Estambul de pista cubierta para preparar la temporada de aire libre.

"Ahora primero quiero ver a la familia porque llevo tres meses sin verlos y después voy a preparar la temporada de aire libre, que es el objetivo. Quiero llegar bien al Mundial de Budapest", confesó Katir, que tiene como objetivo ganar al mediofondista noruego Jakob Ingebrigtsen, con el que mantiene una dura rivalidad en los grandes campeonatos.

"Solo pensarlo se me pone la piel de gallina. He demostrado que nada es imposible y le puedo ganar. No he llegado a tocar techo. Quiero dar una alegría a España, a mi familia y a Mula. Quiero llevar al atletismo español a las cotas más altas del mundo. Aún no he tocado techo", concluyó.