Katir, Mariano García, Sergio López y Miguel Ángel López afrontan el Mundial de Oregón

La selección española, formada por 56 atletas (el tercer mayor contingente de la historia, con 34 hombres y 22 mujeres), entre ellos los murcianos Mohamed Katir, Mariano García, Sergio López y Miguel Ángel López, intentará desde este viernes en Eugene (EEUU) sobreponerse a la baja de sus dos estandartes, Orlando Ortega y Ana Peleteiro, para seguir en el medallero de los campeonatos del mundo, al que sólo faltó en la edición de Londres 2017.



El equipo español regresó sin metales en 2017 y estuvo a punto de hacerlo también en Doha 2019, pero la insistente reclamación española terminó dándole la medalla de bronce en 110 m vallas a Orlando Ortega, que había sido obstaculizado en la carrera final por el jamaicano Omar McLeod.



El vallista de origen cubano no ha podido clasificarse para Eugene por culpa de las lesiones y la mejor saltadora de triple española de todos los tiempos, Ana Peleteiro -actual bronce olímpico-, ha apartado provisionalmente el atletismo para ser madre por primera vez.



Con el equipo descabezado, la situación exigirá un paso al frente de atletas que en los últimos tiempos competían a cubierto de las mayores responsabilidades.



Tal es el caso de María Pérez (segunda del ránking de inscritas en 20 km marcha), Sara Gallego, de algunos hombres que ya han pisado podios internacionales, como Álvaro de Arriba, Mariano García o Álvaro Martín, junto a clásicos como Adel Mechaal, Eusebio Cáceres, Javier Cienfuegos o Marc Tur.



Junto a ellos, los representantes de la generación emergente: Asier Martínez, finalista olímpico en 110 m vallas, y Mohamed Katir, a quien esta vez le puede beneficiar que sus expectativas no sean tan altas como en los Juegos de Tokio 2020.



Las mayores opciones españolas, según las estadísticas, apuntan a la marcha, la especialidad que pocas veces falta a su cita con el podio (diez en total, incluidos los oros de Valentí Massana y Miguel Ángel López). Será esta vez, además, la disciplina que entregará las primeras medallas, este mismo viernes, primer día de competición en el Hayward Field de la Universidad de Oregón.



López, campeón mundial de 20 km en Pekín 2015 y bronce en Moscú 2013, es el único medallista mundial en activo del equipo, y continúa en la selección (será su sexto Mundial), pero esta vez convocado a la distancia de 35 km. En la inferior, María Pérez y Álvaro Martín, dos campeones de Europa, partirán con esperanzas de podio.



En la lista oficial de inscritos divulgada por World Athletics cinco españoles figuran en puestos de finalistas (8 primeros), todos ellos marchadores y el relevo femenino de 4x100 metros. Los mejor colocados, María Pérez (segunda) y Miguel Ángel López, cuarto y primer no japonés de la lista.



La convocatoria del equipo español desató una polémica que el covid, por vía indirecta, vino a solucionar. El catalán Adel Mechaal fue inscrito en 1.500 y 5.000, y el granadino Ignacio Fontes, que había sido tercero en la final de la primera distancia de los campeonatos de España de Nerja (justo por delante de Mechaal), se quedó fuera de la lista.



Las críticas del propio Fontes, de su entrenador y de otros atletas que se solidarizaron con su causa, remitieron por una circunstancia imprevista. Mechaal dio positivo en covid y la Federación Española le mantuvo en la prueba de 5.000, que se disputa bien avanzado el campeonato, pero le sustituyó por Fontes en el 1.500, más próxima en el programa.



Mechaal, que se quedó a las puertas de la medalla en Londres 2017, volverá a la carga en Eugene, aunque el grado de su recuperación física es una incógnita en vísperas del torneo.



Uno de los mediofondistas españoles, el salmantino Mario García Romo, nuevo campeón de España de 1.500, conoce bien el estadio, donde recientemente fue segundo en la NCAA. Su debut con la selección española será por todo lo alto, en unos campeonatos del mundo.



También conocen la pista el propio Fontes, que compitió en el último Memorial Prefontainene), así como los supervivientes del Mundial sub 20 que se disputó aquí en 2014: Carlos Mayo, Diego García Carrera, Fátima Diame, Laura García-Caro y María Pérez, según el recuento del estadístico federativo Miguel Villaseñor.



El primero en abrir fuego, el viernes en la calificación de martillo, será el extremeño Javier Cienfuegos, el atleta con más actuaciones internacionales del equipo (39), que ya se ha visto en una final olímpica y en otra mundial.