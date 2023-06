Katir impone su autoridad en Silesia en el europeo de Cracovia con récord del campeonato

El murciano Mohamed Katir ganó los 1.500 metros del Europeo por países que se disputa en Silesia (Polonia) tras concluir primero una carrera en la que paró el crono en 3:36.95 y estableció un nuevo récord del campeonato.



Katir completó una carrera perfecta en la que fue de menos a más bien escoltado por el portugués Isaac Nader, segundo, y el neerlandés Niels Laros, tercero, hasta que, a falta de doscientos metros, cambió el ritmo, enfiló la última recta en solitario y celebró un triunfo incontestable.



"Me he sentido fácil, sin presiones, sin nada. He salido como si fuera a entrenar ya que estaba muy tranquilo", dijo el atleta murciano al acabar la carrera.



El oro de Katir es la tercera medalla de España en este Europeo por equipo de Silesia tras el oro de Daniel Arce en los 3.000 obstáculos y el bronce de Quique Llopis en los 110 metros vallas.