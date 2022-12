Katir: "Si Cheptegei sale a buscar el récord, será imposible seguirle"

El muleño Mohamed Katir, ganador de la San Silvestre Vallecana en 2021, declaró este viernes que llega "mejor que el año pasado", aunque apuntó que si el ugandés Joshua Cheptegei sale a por el récord, que está en 26:54, será "imposible" pelear por la victoria.



Katir, subcampeón de Europa de 5.000 y bronce mundial de 1.500, ostenta la mejor marca española de la historia en un 10K, precisamente la que consiguió en 2021 en la San Silvestre Vallecana internacional con 27:45.



Esa victoria de Katir el pasado año supuso la primera de un atleta español en la carrera madrileña desde 2003, cuando la ganó Chema Martínez.



"Es mi tercer año en la San Silvestre. Es una pasada correr esta hermosa carrera. Que me comparen o digan que voy a hacer algo grande en diez kilómetros cuando no soy atleta de fondo es increíble. Eso significa que estoy haciendo algo muy grande", dijo Katir, en conferencia de prensa.



"Vengo mejor que el año pasado. Vengo con bastante resistencia tras preparar carreras de cross y espero aguantar los cinco primeros kilómetros a Cheptegei", confesó el atleta murciano, que desveló la clave que tendría que darse para repetir triunfo.



"Para ganar se tendría que dar de todo menos bajar de 27 minutos. Sobre 27:30 o 27:40 podría llegar hasta el final pero si Cheptegei se pone a buscar el récord de la prueba será imposible", concluyó.



Carlos Mayo, vigente campeón español de 10.000 y poseedor de la tercera mejor marca de la historia en 10K en ruta con 27:53, debutará en la San Silvestre.



"Vengo a dar mi máximo. Es una carrera a la que tengo respeto. El tramo final me da bastante miedo. Los pasos que hay de cinco mil impresionan", subrayó.