Juanjo guía a ElPozo ante Manzanares (3-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida consiguió su cuarta victoria seguida como local al imponerse, no sin apuros, a Quesos El Hidalgo Manzanares (3-1). Los de Javi Rodríguez siguen haciéndose fuertes como locales, en esta ocasión gracias a un Juanjo que firmó un partido de enorme nivel. Por su parte, los pupilos de Juanlu Alonso se vuelven de vacío a Manzanares pese a cuajar un gran partido y sumar una gran cantidad de ocasiones de peligro. Este resultado deja a los murcianos con 17 puntos, un poco más cerca de la Copa de España, mientras que los visitantes que quedan con 12, a medio camino entre los puestos de descenso y los que dan acceso a la Copa de España.

El choque comenzó con un ElPozo Murcia Costa Cálida dominando la posesión, pero sin que se tradujera en ocasiones claras de gol. Por su parte, Quesos El Hidalgo Manzanares no se sentía excesivamente incómodo en la pista, pero no fue hasta el minuto cinco de partido cuando se encontró con la primera ocasión clara del choque. Raúl Campos, que volvía a la que fue su casa durante cuatro años, definió con potencia una buena contra de los suyos, pero se encontró con un pie providencial de Juanjo. En el córner que siguió a esa jugada el meta murciano volvió a aparecer para de nuevo negarle el gol al 30 de los castellano-manchegos. A partir de ese momento el partido entró en una deriva de idas y venidas en la que ninguno consiguió imponerse de manera clara. Los murcianos trataban de dominar con balón mientras que los visitantes se hacían fuertes en las transiciones, incluso utilizando a Antonio Navarro para salir de cinco y llegar de manera más fluida al campo rival.

Los castellano-manchegos estaban gozando de las mejores ocasiones, pero no conseguían el gol. En esas apareció la magia de ElPozo Murcia Costa Cálida para ponerse por delante en el marcador cuando quedaban poco más de ocho minutos para finalizar el primer periodo. Felipe Valerio cogió el balón más allá de los diez metros y lo mandó directo a la escuadra izquierda de un Antonio Navarro que nada pudo hacer ante el obús del cierre brasileño. Quedaban más de ocho minutos para el final de la primera parte y los de Javi Rodríguez se veían por delante gracias a un destello de calidad aislado. Sin embargo, a partir de ese momento los murcianos tomaron las riendas del encuentro y gozaron de varias oportunidades claras, todas ellas neutralizadas de manera solvente por Antonio Navarro que, al igual que hizo el año pasado, cuajó una gran actuación en su vuelta a Murcia. El final de la primera mitad estuvo de nuevo marcado por el intercambio de golpes entre ambos conjuntos, pero el gran desempeño de ambos porteros hizo que se mantuviera el 1-0 favorable a los murcianos.





El segundo periodo comenzó igual que terminó el primero, con ambos equipos yendo al ataque y tratando de imponer su juego. No obstante, seguían apareciendo tanto Juanjo como Antonio Navarro para seguir sosteniendo a los suyos con sus paradas. El inicio de la segunda parte también estuvo marcado por la lesión de un Humberto que llegaba con molestias y que no pudo seguir ayudando a los suyos. Quesos El Hidalgo Manzanares iba creciendo con el paso de los minutos, pero volvió a ocurrir lo mismo que en el primer periodo. ElPozo Murcia Costa Cálida trenzó una jugada combinativa de gran nivel, el balón le cayó a Rafa Santos que, pese a no conectar de manera limpia con la pelota, puso el 2-0 en el marcador. Pese al buen partido que estaba cuajando, el brasileño lo torció con una expulsión por doble amarilla, probablemente evitable, y dio alas a los de Juanlu Alonso. Sin embargo, los castellano-manchegos no aprovecharon la superioridad, en gran parte gracias a Juanjo, que volvió a aparecer cuando más le necesitaban los suyos.

Cuando más complicado estaba el encuentro para Quesos El Hidalgo Manzanares aparecieron Álvaro López y Antoñito para recortar distancias a falta de siete minutos para el final. Álvaro López con un amago y un gran pase sirvió en bandeja el balón a Antoñito para que este definiera ante la salida de Juanjo. Los castellano-manchegos se fueron con todo a por el partido y Juanlu Alonso introdujo a Matamoros como portero-jugador en busca de la igualada. Las ocasiones se sucedían, pero ese gol que tanto ansiaban los visitantes no llegaba. Lo que sí llegó fue el tercer tanto de ElPozo Murcia Costa Cálida. Lo firmó Gadeia después de un robo de balón en campo propio y un disparo que se introdujo en la vacía portería visitante. Quesos El Hidalgo Manzanares no se vino abajo y siguió buscando el gol de manera intensa. Sin embargo, una y otra vez aparecía Juanjo para negarle el gol a los castellano-manchegos. El 3-1 final deja a los locales con 17 puntos, un poco más cerca de la Copa de España y a los visitantes con 12 unidades, a medio camino entre los puestos de acceso a Copa de España y los de descenso.