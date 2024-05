Juanjo: "ElPozo Murcia FS me dio la oportunidad de ser quien soy"

Juanjo Angosto, veterano portero de ElPozo Murcia Costa Cálida, de primera división de futbol sala, en el que cumplirá su decimocuarta temporada al haber renovado su contrato una campaña, se mostró este miércoles feliz por ampliar su vínculo: "ElPozo me sacó de la cuna y me dio la oportunidad de ser quien ahora soy".

Con 39 años desde el 19 de agosto, es una leyenda, según el presidente de la entidad, José Antonio Bolarín.

El guardameta ciezano, quien también pasó por el Inter Movistar, el Barcelona y el Santiago y fue internacional con España, acumula más de una veintena de títulos nacionales y continentales y todavía recuerda cuando con 17 años debutaba en un encuentro frente al Guadalajara.

Debut con 17 años

"Son partidos que nunca olvidas y momentos con mucho nerviosismo. No me lo creía hasta que terminó el partido y luego me fui a casa", expuso quien considera al club "una familia".

"Es un orgullo poder estar muchos años donde tuve la oportunidad de debutar y donde voy a tener la grandeza de poder retirarme", por lo que dio las gracias a Tomás Fuertes, principal patrocinador y dueño del equipo.

"Estaba pendiente de la situación de mi operación de rodilla y de cómo me encontraría. Siempre digo que no me gusta ser un estorbo y estaré hasta que el club tome la decisión", señaló.

"Estaré agradecido a lo que pueda venir. Es cierto que estar tantos años aquí abre muchas puertas y estaría genial aportar todo lo que pueda, como hacen Fran Serrejón y Kike Boned", dijo quien cumplirá 14 años en el club y se convertirá en el jugador que más años ha vestido la camiseta charcutera.

En lo personal, estar en grandes clubes, le aportó mucho: "He madurado y eso es importante. Se nota al jugar y también fuera de la pista".

"Cuando has jugado tanto tiempo en un club y logras tantos títulos, tienes que ser una imagen para tus compañeros y para los niños que sueñan con estar allí. Eso no es fácil y cada vez cuesta más, pero el trabajo y la constancia de estos años al final da sus frutos", declaró "orgulloso" por su palmarés en Murcia de cuatro Ligas, dos Copas de España, dos Supercopas, una Copa Ibérica y otra Intercontinental en 13 años en los que fue elegido cuatro veces mejor portero de la liga.