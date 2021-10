Juanjo: "Ante Inter necesitamos a nuestro público"

Juanjo Angosto, portero y capitán de ElPozo Murcia Costa Cálida, ha recordado este jueves a la afición que llevan "dos años sin llenar el palacio de los deportes" con vistas a animarla a ir al partido de la cuarta jornada de la liga de Primera División de fútbol sala frente al Movistar Inter este domingo.

"Necesitamos al público y este es un partido para disfrutar. Va a ser una temporada muy bonita, en la que intentaremos que los aficionados disfruten", ha dicho.

El veterano guardameta ciezano, de 36 años y que la pasada campaña regresó al club en el que debutó como profesional y que abandonó en 2010 para recalar precisamente en el Inter, ha comentado que "el equipo se encuentra bien, aunque hay bastantes jugadores nuevos, y la victoria en Manzanares en un partido muy sólido fue una inyección de moral para afrontar el clásico con más ganas e ilusión".

Ante este choque, al que ambos conjuntos llegarán invictos, ElPozo sexto con cinco puntos y el Inter segundo con siete, ha afirmado que "todos los partidos ante el Inter son especiales y, aunque es pronto", se verá cómo están en un partido que a todos les gusta jugar y en el que buscarán tres puntos "para seguir creciendo como equipo".

ElPozo cuenta con "una plantilla en la que se compaginan la juventud y la madurez y los que han venido -Gadeia, Taynan, Mati Rosa y Molina- son jugadores muy experimentados y competitivos", ha señalado.

De Molina, con quien compite por la titularidad, ha destacado que "es excepcional".

"Entre los dos nos ayudamos, pues además siempre me he llevado bien con todos los porteros con los que he coincidido".

También rivalizó en el puesto con Jesús Herrero, portero del Inter, que fue por el que apostó el seleccionador nacional, Fede Vidal, como titular en el Campeonato del Mundo de Lituania.

"Sabía que era mi último Mundial, salvo milagro, y me hubiera gustado jugar más, pero el seleccionador decidió que jugara Jesús y hay que aceptarlo", se ha limitado a decir.