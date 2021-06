Juan Alcaraz deja el banquillo de STV Roldán

El entrenador murciano Juan Alcaraz Ibáñez "Juanito" deja el banquillo del STV Roldán FSF, al que ha guiado al tercer puesto y a la pelea por el título en la Final a Cuatro de la Primera División femenina de fútbol sala y lo hace por motivos "puramente personales por una situación laboral", según ha explicado.

Alcaraz llegó al equipo roldanense hace un año para sustituir a la alicantina Andrea Lacrampe, con quien el equipo logró la novena posición la pasada campaña, y se marcha después de haber completado una gran temporada, "la segunda mejor en las nueve temporadas que llevamos en la máxima categoría", tal y como ha dicho la presidenta del club, Antonia González, quien ha participado en el acto de despedida del técnico.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento por lo mucho que nos has hecho sentir y disfrutar y en un futuro puede ser que vuelvas", le ha dicho a Alcaraz la máxima dirigente de la entidad de Torre Pacheco también en presencia del director deportivo, Joaquín Peñaranda, quien se ha manifestado en términos similares.

"El club ha pretendido que siguiera ligado a este proyecto y Juan sigue teniendo nuestras puertas abiertas para el futuro", ha comentado Peñaranda.

Mientras, Alcaraz ha explicado que su adiós obedece a "motivos puramente personales" y lo ha explicado: "Mi situación laboral ha hecho que me replantee la continuidad en un proyecto que en principio era de muchos años. No es una decisión tomada a la ligera y tras valorar mucho y a pesar de la insistencia del club no puedo seguir".

"No me han podido tratar mejor desde el primer momento y me duele mucho tener que irme. Aquí a todos nos hacen sentir importantes y me voy tremendamente agradecido y con el pesar de no haber podido disfrutar de un partido con el pabellón a reventar por la pandemia", ha añadido.

"Es un club que voy a llevar en el corazón y este tiempo me ha sabido a muy poco y espero que algún día estoy sea un punto y aparte", ha apostillado.