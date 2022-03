José Manuel Aira: "Voy a trabajar para lograr el objetivo de la permanencia"

José Manuel Aira ha sido presentado como nuevo entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol. El técnico ha estado arropado por Pedro Reverte, director deportivo del Club; Pablo Rosique, director General de Deportes de la UCAM; Juan Antonio Baños, vicepresidente en activaciones y patrocinio; y Antonio Marquéz, CEO de Inversiones Márquez que desde hoy se incorpora a nuestro UCAM Business Club.

El primero en tomar la palabra ante los medios fue nuestro director deportivo. "Aira es un entrenador que todos conocemos por su paso por el Real Murcia y su gran trayectoria. Ambos hemos hablado mucho y teníamos ganas de tenerlo aquí. El míster ha sido valiente en esta situación tan complicada y nosotros se lo agradecemos. Esperamos poder disfrutar mucho con él y que juntos consigamos el objetivo", afirmó Pedro Reverte.

Tras la intervención de Reverte, José Manuel Aira ha hecho sus primeras declaraciones como técnico universitario. "Estoy muy agradecido al Presidente por unirme a la gran familia UCAM. Espero darle pronto un fuerte abrazo por su apoyo, al igual que todo el Club y Pedro Reverte. Siempre ha habido una buena sintonía y tenemos una bonita oportunidad por delante. Estoy encantado de estar aquí. A los entrenadores nos gusta estar en el campo y estaba deseando volver a entrar. Espero estar a la altura, respetando los valores del UCAM Murcia y, a partir de ahí, conseguir los objetivos"

El nuevo técnico coge las riendas del UCAM Murcia a falta de once jornadas para la conclusión del campeonato. "Coger este equipo es un caramelo y muy sabroso. No pienso que este envenenado porque en todos los proyectos hay riesgos. Los resultados marcan las valoraciones del entrador de puertas para afuera. Queda tiempo suficiente, puntos en juego y hay muchas situaciones que invitan al optimismo. Estar aquí es una gran oportunidad para mí"

"No quiero hablar mucho del objetivo de la salvación. Es verdad que ese es nuestro mayor objetivo, pero no quiero desviar la situación del día a día. Me gusta trabajar poniendo el foco en cada sesión. Este proceso queremos que llegue a la meta de la permanencia, pero no quiero generar esa ansiedad si ocurre un resultado o otro. Son aspectos emocionales que no quiero que estén en mis jugadores. Ellos lo saben ya y quiero trabajar en cada entrenamiento para dar lo mejor de cada uno", añadió.

Sobre la plantilla, Aira ha destacado que "dentro de este vestuario hay futbolistas que muchos clubes le gustaría tener. Individualmente hay un gran nivel, pero ahora toca potenciar el nivel del grupo. Ya están dando un gran rendimiento, porque han estado en todo momento más cerca de ganar que de perder. El grupo está trabajado tras el paso de Salmerón y Salva Ballesta. Vengo a un equipo que está muy cerca de ganar. Al final los detalles han condenado al equipo a estar en esta dinámica, que yo he vivido en mi último paso por el Marbella".

El técnico, natural de Ponferrada, debutará en el banquillo del UCAM Murcia este viernes a las 21h, frente al Albacete Balompié a domicilio. Curiosamente, lo hará ante uno de sus ex equipos y con el que consiguió ascender a Segunda División como entrenador. "Cosas del destino y del fútbol. Es muy bonito debutar en ese escenario tan increíble. Será un partido bonito y ante el líder. Se dan todos los alicientes para que sea un gran partido. Personalmente será especial para mí volver al Carlos Belmonte. A partir de ahí cada uno luchará por sus intereses", finalizó.