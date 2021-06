Jose Luis Acciari: “Recuerdo todo lo que pasó el día del ascenso contra el Levante”

En Deportes COPE Murcia hemos querido entrevistar a Jose Luis Acciari, quien ha sido esta temporada entrenador del Racing Murcia City además ser el autor del gol del penúltimo ascenso del Real Murcia, un gol que cumple 18 años y que toda la afición pimentonera tiene en su recuerdo.

El argentino ha comenzado recordando el partido del ascenso, el cual, fue para él “maravilloso” donde la afición pimentonera apoyó al equipo desde el autobús y recuerda perfectamente todo lo de aquel día tan especial.

Jose Luis Acciari ha comentado la actual situación del Real Murcia, donde ve que está “pasando un bache” a nivel deportivo e institucional, aunque espera que vuelva a la máxima categoría del fútbol español, terminando que el club grana tiene una gran historia y por eso piensa que volverá al fútbol profesional.

El entrenador admitía que estuvo hablando con Pepe Aguilar cuando se enfrentaron, un Pepe Aguilar con el que tiene una gran relación y que le venció en el césped gracias al empate y la mejor clasificación de los albinegros.

Jose Luis Acciari se ha mojado en la eliminatoria de ascenso entre Mar Menor y Cartagena B, al cual le da ventaja al equipo local por la circunstancia de que le vale el empate, aunque los grandes futbolistas del filial cartagenero, iguala el partido.

El ex jugador explica su llegada al Racing Murcia City, donde vio una buena posibilidad coger al equipo de Drenthe, tras no concretarse durante la temporada su incorporación a un club de segunda b, añadiendo que, a pesar de no conseguir el objetivo, para él ha sido una “gran experiencia”.

Sobre su futuro, el argentino está “abierto a cualquier propuesta” y esperando a un buen proyecto deportivo, aclarando que no está “valorado” en el Real Murcia para poder ser técnico y tiene la fe que puede algún día volver al banquillo del Enrique Roca.