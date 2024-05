José Ángel Carrillo: "Seguimos creyendo en el objetivo"

José Ángel Carrillo atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia en la previa del partido de este fin de semana, en el que el Real Murcia recibirá al Mérida este sábado 18 de mayo a las 19 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El delantero murciano comenzó hablando sobre si el próximo encuentro es el más importante de la temporada: “Sí, en cuanto a ilusión y repercusión lo que nos puede dar este partido es fundamental después del año que hemos pasado; es uno de los partidos más importantes de la temporada y sería muy bonito mantener la ilusión de la afición viva y ojalá sea este partido con más afición del año porque tenemos muchas ganas de que llegue el domingo para sumar de tres y ver qué pasa”.

Preguntado acerca de si el vestuario, más allá de la ilusión, también tiene tensión por l o que se juega el equipo: “sinceramente no, creo que estamos en el momento donde más unión hay de toda la temporada y más después de la gran segunda vuelta que hemos hecho porque los números hablan por sí solos; el equipo tiene ganas de extender esto al máximo y de poder estar junto a muchas más semanas, ya que estamos ilusionados y creemos que se puede dar el objetivo”.

“Hace 3 meses se veía imposible"

Carrillo también fue preguntado por el papel de los veteranos como él en este momento de la temporada: “los veteranos que tenemos un poco más de experiencia sabemos que se puede dar e intentamos transmitir el mensaje a los más jóvenes para que confíen hasta el último momento; tenemos a una afición detrás enganchada con nosotros y tenemos que hacerle ver eso, luego no tenemos que hacer algo que no hayamos hecho esta ahora y tenemos que seguir haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí”.

El Mérida no se juega nada este fin de semana y Carrillo también fue preguntado por si esto es bueno o malo para el Real Murcia: “es un partido engañoso y esa es la realidad, estoy seguro de que ellos van a venir aquí a querer demostrar que son un gran equipo y que son buenos jugadores; también son partidos engañosos porque parece que tienes que ganar fácilmente, pero la realidad no es esa, no podemos relajarnos en ningún partido de esta categoría porque cualquiera nos puede ganar”.

José Ángel Carrillo finalizó la comparecencia de prensa mandando un mensaje a la afición: “La afición durante todo el año ha sido ejemplar, sabemos que les hemos dado altibajos de creer en nosotros, luego no, luego sí; sabemos que la afición del Real Murcia es única y en estos momentos te llevan en volandas. Los dos últimos recibimientos en casa han sido espectaculares y los necesitamos otra vez porque nos jugamos mucho”.