José Alonso: "Quiero sentirme importante en UCAM Murcia CF"

El futbolista José Alonso ha sido presentado esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina de la mano de Grúas Tomi, nuevo miembro de nuestro UCAM Business Club para esta temporada 2023/24. Además, el defensa ha estado arropado por Fran Vives, gerente del Club; y Miguel Linares, director deportivo.

En primer lugar, Miguel Linares ha afirmado que "con la incorporación de José Alonso buscábamos un rol que fuera capaz de desenvolverse en la posición de centra y con capacidad de adaptarse a la línea de tres. Cuenta con experiencia y nos aportará garantía y seguridad defensiva. Estamos muy contentos de contar con él para esta temporada".

"Dar las gracias al Club y a la Presidenta por confiar en mí. Estoy muy contento de vestir esta camiseta y estoy seguro que vamos hacer un gran año con esta plantilla", afirmó José Alonso como nuevo jugador del UCAM Murcia CF.

¿Porqué te has decidido por el proyecto del UCAM Murcia CF? "Tengo muy presente a este Club. Pienso que mínimo debería estar en Primera RFEF, ya conoce el fútbol profesional y que he tenido compañeros que me han hablado muy bien del día a día. El año pasado estuvieron a un paso del ascenso y estoy seguro que esta temporada lo vamos a conseguir", explicó el defensa.

El central, de 27 años, cuenta con una amplía experiencia con más de 170 partidos en 2ª División B y ascenso a Primera RFEF con el Córdoba CF en la 2021/22. Para esta nueva temporada, José Alonso tenía claro que "quería sentirme cómodo. He estado en clubes históricos, pero luego han sido deficientes en el día a día. Aquí sé que voy a contar con grandes profesionales y he buscado esa faceta porque soy consciente que rodearte de grandes profesionales nos llevará a conseguir el objetivo".

"Quiero sentirme importante en el UCAM Murcia Club de Fútbol"

El futbolista andaluz ya coincidió con Víctor Cea en su etapa en la Cultural Leonesa. "Yo en esa época no era consciente de lo que era el fútbol. Venía de jugarlo todo como juvenil y estaba en una burbuja. El míster me hizo ver que tenía que competir con gente experimentada y de superior categoría. Víctor ya me refería que todos tenían que sentir importante, aunque no jugarás. Yo era muy joven y aprendí de aquella etapa".