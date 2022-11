Jorge Romero: "El Cádiz Mirandilla es un rival atípico"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol compareció en sala de prensa de cara al partido de este domingo, a las 17h, frente al filial del Cádiz CF.

Sobre la actualidad del UCAM Murcia CF, Jorge Romero ha destacado que "las sensaciones son buenas. El parón llegó en un mal momento porque paras justo después de una derrota e incluso cuando venías en una buena racha de resultados no consigues puntuar en Sanlúcar. Tenemos ganas de que llegue el domingo y volver a competir ante tu gente".

Este domingo, el conjunto universitario tendrá que verse las caras ante el Cádiz CF Mirandilla, que aún no conoce la derrota a domicilio. "Se trata de un filial atípico. Es un equipo que no sufre sin balón, capaz de juntar gente cerca de su portería y luego son verticales a la contra. Eso me ha llamado la atención y por eso creo que se están haciendo fuertes fuera de casa".

"No creo que sea un duelo parecido al del Betis Deportivo. A lo mejor nos encontramos otro escenario, pero creo que vamos a ser más protagonistas con balón y tendremos que estar muy atentos dónde y cómo perdemos el balón porque ellos te pueden hacer mucho daño y más de manera individual por su talento", resaltó

Para este partido, el UCAM Murcia CF volverá a contar con Vicente Romero que se perdió el último partido por sanción. Otro de los jugadores que ha sido noticia esta semana es Pedro Torres, que ya se ejercita con el grupo tras su lesión de tobillo. "Lleva un par de semanas trabajando con cierta normalidad, pero todavía le queda un poco para tener esa alta competitiva. Teniendo esa amplitud de plantilla que tenemos es complicado que esté convocado para este partido, pero será cuestión de días que lo tengamos disponible en su totalidad", finalizó Jorge Romero.