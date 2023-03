Jorge Romero: "Cada partido es distinto. El patrón común es la igualdad"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Jorge Romero, ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo tras la sesión matinal de trabajo previa al choque que nos enfrentará con el Atlético Sanluqueño.

Jorge Romero ha analizado el momento por el que pasa actualmente el cuadro universitario. " Siento lo mismo que siempre. Sabemos cómo funciona este mundo y las cosas son como son. Igual que cuando ganamos y me decían que el equipo era de autor, ahora que las cosas no salen del todo bien, lo vivo igual. Lo que me da seguridad es mi trabajo y mi forma de hacer las cosas. Luego hay cosas que no se pueden manejar porque si fuera por interés y por ganas ganaríamos todos los partidos. Lo vivo con tranquilidad y me centro en lo que puedo controlar y mi rol permite".

Respecto a la situación dentro del Club, el técnico cordobés tiene claro que "ellos no me han dado motivos para pensar lo contrario. Nuestra relación con la dirección deportiva es diaria. Tenemos que buscar que cuando sientas que las cosas no van como esperas, tienes que fortalecerte porque eres tú quien tiene que transmitirle al equipo. Cuando ganamos también buscamos lo que no hacemos bien y reforzar lo que sí hacemos"

El combinado universitario cuenta con diversas bajas en la defensa, Jorge Romero tendrá que buscar alternativas para este trascendental choque. "Hay distintas alternativas, en mi cabeza tengo la recomposición y tenemos a jugadores que pueden rendir en varios puestos. Nos gustaría tener a todos disponibles para tener más recursos. También es mi trabajo buscar alternativas y, lo que hagamos, hacerlo de la mejor manera posible".

También ha tenido palabras para nuestro rival, el Atlético Sanluqueño, que se encuentra un puesto por encima de los nuestros en la tabla. "Cada partido es distinto y las dinámicas no tienen por qué no cambiar hasta el final. Me parece un equipo que alterna muy bien la elaboración del juego con la verticalidad. Su entrenador siempre ha sido fiel a su idea de tratar de tener protagonismo y controlar el partido con balón. Vienen en buena forma y me gusta mucho su estilo de juego. Tendrán una dificultad concreta igual que si nos ponemos a analizar por ejemplo al Betis Deportivo o al Yeclano".

"Cada partido es distinto. El patrón común es la igualdad. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, sin perder el ojo de sus patrones pero la clave es centrarnos en nosotros y estar tranquilos. Cuando sientes que los resultados no son del todo buenos hay que gestionar bien estos momentos. Si tienes miedo a no conseguir lo que quieres acabas yendo por la vía rápida y eso no nos favorece. Tenemos que estar tranquilos y tener confianza, solo hace falta ver al equipo entrenar"

Para finalizar, Jorge Romero explicó que "tenemos que asumir que estamos en un sitio donde exista esa exigencia y eso nos gusta porque significa que estás en un buen sitio. La clave es mantener la confianza en momentos de dificultad. El fútbol es caprichoso y a veces los resultados van por otro lado. Todos queremos ganar y sabemos que necesitamos ganar"