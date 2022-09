Jordan Sakho: "La forma de jugar me va a ayudar a crecer en mi juego"

“Soy un jugador de rol y hago lo que el entrenador me pide”. Así arrancaba Jordan Sakho su presentación como nuevo interior del equipo universitario. El congoleño, ambicioso con el trabajo diario, está encantado con su llegada a Murcia y deseoso por empezar a competir: “Murcia es un club clave para mí. La forma de jugar creo que me va a ayudar mucho a mejorar en mi juego”.

Mucha competitividad en el puesto, pero dos competiciones en el horizonte. “Lo veo bien. La temporada es larga. Estamos ahí para mejorar cada día e intentar hacer la mejor temporada posible”, ha declarado un Jordan Sakho ilusionado con sus primeros días la Región: “Me parece que tenemos muy buen equipo. Hay muy buen ambiente. A algunos ya los conocía de jugar antes contra ellos. Hay mucho talento”.

Calor, pretemporada y una alta exigencia de Sito Alonso para llegar al día 29 de septiembre en la mejor forma posible: “Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sito me está corrigiendo algunas cosas que antes no hacía bien. Me va a ayudar a mejorar. Estamos trabajando en ello”.

Tras varios veranos cerca de UCAM Murcia, llega al conjunto murciano para apuntalar y aportar físico y poderío interior a una plantilla “más completa”. “Tener tres cincos nos da tranquilidad. Creo que somos más completos. Pero es un equipo nuevo, con 8 incorporaciones y con algunos jugadores que no conocen la liga. Debemos tener paciencia y ser maduros. Sabemos dónde estamos y al nivel en el que vamos a estar. Hemos ganado en profundidad y en versatilidad. La plantilla es más larga, importante de cara a jugar a dos competiciones”, ha afirmado Alejandro Gómez, director general y deportivo del UCAM Murcia, en la presentación del pívot universitario.

