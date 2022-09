Jordan Davis: "Los nuevos fichajes aportan mucho talento"

Jordan Davis, escolta del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha destacado de los ocho jugadores que han llegado este verano a la plantilla universitaria que tienen "talento" y que son "buena gente" y sobre él se ha exigido ejercer liderazgo "en la pista y también fuera", para lo cual espera "dar un paso adelante".



Davis, de 25 años y que afrontará su tercera temporada en Murcia -llegó en julio de 2020 tras haber pasado por el Baxi Manresa-, ha hablado este martes en rueda de prensa ya a 9 días del debut en la Liga Endesa 2022/2023, el cual se producirá el jueves 29 de este mes de septiembre a las nueve y media de la noche y en el Palacio de los Deportes de Murcia contra el Río Breogán de Lugo.



"Es muy positivo que ya hayan llegado todos los miembros de la plantilla. Estamos luchando en cada entrenamiento, sintiéndonos cómodos los unos con los otros y ya hemos mostrado algunas sensaciones de las que puede dar el equipo. Nos vamos conociendo y acoplando a los nuevos compañeros y a los sistemas y estamos disfrutando", ha comenzado diciendo.



El cuadro entrenado por Sito Alonso competirá, además de en el campeonato liguero, en la Liga de Campeones FIBA y para ello cuenta con ocho jugadores nuevos.



De un modo general se ha referido a ellos Davis. "Las nuevas piezas tienen mucho talento y son buena gente. Aprendemos unos de otros y estamos muy unidos. Veo al equipo más que preparado para jugar en dos competiciones, aunque aún no pensamos en cómo nos va a ir la temporada con dos encuentros a la semana, sino que nos centramos en llegar al día 29 jugando el mejor baloncesto posible", ha apuntado el de Las Vegas, aunque con pasaporte de Azerbaiyán e internacional con ese país.



Además se ha detenido en James Anderson, alero estadounidense que ha ganado los dos últimos títulos de la Euroliga con el Anadolu Efes turco.



"Es un jugador muy importante para nosotros y queremos que se sienta cómodo y con confianza, pero no solo él sino todos para que estén al máximo de sus capacidades y sean importantes".



El exterior grana sabe que está llamado a ganar en importancia dentro del bloque y así lo ha expresado.



"Para mí es una temporada muy importante. Debo ser un líder dentro y fuera de la pista y dar un paso adelante. Es mi tercer año aquí y quiero ser más fuerte mentalmente y aportar en todo lo que pueda al equipo", ha manifestado este jugador que cuenta con la plena confianza se su técnico y eso se nota.



"He estado hablando mucho con Sito durante toda la pretemporada y él cree que puedo mejorar y ser un líder y quiere que, pase lo que pase y asuma más o menos tiros, sea fuerte mentalmente y aporte esa potencia y esa energía al colectivo", ha comentado Jordan Davis, quien le quita trascendencia al hecho de haber ganado en los dos últimos partidos de la pretemporada al Cazoo Baskonia (88-69) y al Real Madrid (104-91).



"Es sólo pretemporada y esos triunfos no significan nada", ha asegurado en una comparecencia que se ha hecho coincidir con la presentación de Estradent, compañía de odontología, como nuevo patrocinador del club.