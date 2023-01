Javi Rodríguez pide a sus jugadores "no dejarse nada ante el Barcelona"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Javi Rodríguez, ve "al 50%" el partido de la semifinal de la Supercopa de España de fútbol sala que su equipo disputará el sábado frente al Fútbol Club Barcelona y considera que la consigna a seguir es "disfrutar y no guardarse nada".



El técnico grana ofreció este jueves la rueda de prensa previa a ese choque clásico que se celebrará dentro de dos días, a las ocho de la tarde en la localidad valenciana de Alzira.



Allí el conjunto murciano peleará por romper una sequía de cuatro años y ocho meses sin conquistar un título nacional.



"Es lo que deseamos todos y lo que el club, el equipo y la afición merecen. Estamos para eso", apuntó Rodríguez, quien ve en su plantilla el deseo de ganar.



"Los jugadores están con ganas y se nota que hay un título en juego y estamos a 80 minutos de lograrlo. Da igual el rival y la clasificación y no hay favoritos. Aquí si haces un partido tonto te vas a la calle", aseguró.



Además, envió un mensaje conciso: "En 20 años como jugador y habiendo estado en los mejores equipos yo sólo gané una Supercopa. En una cita como esta tienes que disfrutar y no guardarte nada sabiendo que es especial".



En cuanto al pronóstico señaló que la confrontación se presenta pareja, como en el precedente del duelo de esta Liga en Primera División, en el que de impuso ElPozo por un ajustado marcador de 2-1 en su pista del Palacio de los Deportes.



"Estamos empate, pues el Barça no tendrá a Ferrao ni nosotros a Fernan y ellos recuperan a Pito y Taynan también estará con ElPozo. Veo el encuentro al 50% y les respetamos igual que ellos nos respetarán a nosotros", comentó al tiempo que indicó que "el portero que esté mejor hará ganar mucho a su equipo" y también aludió a la posibilidad de que el pase a la final se pueda resolver en una hipotética tanda de penaltis.



"Yo no los ensayaba nunca y los metía todos. Trataremos de ganar el partido antes de los penaltis", reconoció.



La Marea Roja estará presente en Alzira, pues se llenó el autobús fletado gratuitamente por el club charcutero y viajarán más seguidores en coches particulares.



Javi Rodríguez confía en que ese apoyo tenga su peso."Espero que se note la grada y lo vamos a dar todo por la afición, igual que ella lo hará por su equipo", manifestó.