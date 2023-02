Javi Rodríguez: "llegamos en buen momento a la Copa"

ElPozo Murcia Costa Cálida llega "en muy buen momento" a la Copa de España de fútbol sala, tal y como dijo este martes su entrenador, Javi Rodríguez, quien tiró de tópico al declarar que el partido de los cuartos de final ante el Jimbee Cartagena es "una guerra" y que por sus mentes "no pasa otra cosa que ganar".



El técnico grana hizo esas declaraciones en las instalaciones de Estrella de Levante, patrocinador del club charcutero, a tres días del debut en el torneo copero con el compromiso del viernes a las seis menos cuarto de la tarde en el Palacio de los Deportes de Granada.



El conjunto murciano, cuarto en la Liga con 36 puntos sumados en 19 jornadas, se plantará en la capital nazarí habiendo ganado sus cinco últimos envites en la Primera División, el más reciente contra el Noia Portus Apostoli por 7-2 el pasado viernes.



"Este equipo dio el cambio el día que perdimos por 2-1 en la pista del Inter y lo de la Supercopa fue un botefón que no esperábamos. Ahora la confianza es plena en estos jugadores, que asimilan cada día mucho mejor las cosas y eso se nota en la pista. Llegamos en muy buen momento", manifestó el técnico de Santa Coloma de Gramanet, quien obviamente va paso a paso y se centra en los cuartos de final coperos sin pensar en lo que podrían ser las semifinales.



"Pensamos en ganar un derbi que será muy duro y hay que ir paso a paso y si pensamos más allá del viernes nos equivocaremos", señaló para añadir que "en una Copa de España no hay favoritos y lo digo habiendo tenido la suerte de disputar muchísimas".



Esta declaración llega después de que desde Cartagena se le haya colgado a ElPozo el cartel de favorito en el duelo regional. "Si ellos quieren darnos como favoritos es porque se quieren quitar ese peso de encima, pero esto es una guerra en la que por nuestra cabeza no pasa otra cosa que ganar", indicó.



Será el tercer enfrentamiento entre los dos equipos de la Comunidad que militan en la Primera División de fútbol sala en la presente campaña y los dos anteriores se los llevó el Jimbee, que se impuso por 2-1 en la primera vuelta liguera en casa y luego por 1-3 en la final de la Copa Presidente disputada en Lorca.



"Perdimos en su pista porque arriesgamos con el portero jugador en un partido que era de empate y en la Copa Presidente nos adelantamos y tuvimos ocasiones claras para sentenciar antes de que varios errores propiciaran la remontada del Jimbee", recordó Javi Rodríguez.



Con respecto al adversario que tendrán enfrente, que es séptimo en la Liga con 31 puntos y sólo ganó uno de sus siete últimos encuentros en la Liga, destacó lo siguiente: "Es un rival fuerte y da igual en la posición en la que llegues pues es un derbi, pero lo que me preocupa es mi equipo y que mis 13 jugadores lleguen en las mejores condiciones. Hay que competir bien los 40 minutos".



Además, aludió a la final de la Copa de España de 2022 que ElPozo perdió por penaltis y con polémica ante el Fútbol Club Barcelona en el Olivo Arena. "Lo vi por televisión y el campeón de Copa fue ElPozo y otra cosa es lo que indicaron los árbitros. Era el justo vencedor y le quitaron esa victoria. Nosotros lucharemos por conseguir esta y es lo que merece el club", manifestó.