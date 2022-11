Javi Rodríguez: "El Jimbee tendrá que luchar mucho para ganarnos"

El entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, Javi Rodríguez, ha avisado que el Jimbee Cartagena "tendrá que luchar mucho" para ganar a su equipo en el derbi regional de este domingo en la Primera División de fútbol sala y también ha recordado que "si ganamos nos enganchamos a la zona alta y nos pondremos a dos puntos del Jimbee, a tres del Palma y a cinco del Barça".

El técnico de Santa Coloma de Gramanet, quien vivirá su primer duelo de rivalidad autonómica entre murcianos y cartageneros, ha hecho esa declaración de intenciones este viernes, a dos días de un partido especial y que se celebrará a las doce del mediodía en el Palacio de los Deportes de la ciudad portuaria.

"Sé lo que es un derbi, aunque no en Murcia, pues he jugado muchos en 20 años de carrera con distintos clubes y también sé que da igual la clasificación y la forma en la que llegues pues un partido de este tipo es especial siempre, de esos encuentros en los que puede pasar de todo y nosotros esperamos sacar los tres puntos", ha comentado en la rueda de prensa que ha ofrecido.

"Espero que sea una fiesta y este duelo tiene un aliciente más, el de ganar al eterno rival, y eso propicia que haga más ilusión y que te tengas más ganas y empuje pues vencer es muy importante para el que se lo lleva", ha añadido.

Javi Rodríguez era de esos jugadores que provocaban animadversión en el contrario y eso se notaba especialmente en choques de alta tensión. A eso también ha hecho referencia. "Le diré a mis jugadores que no hagan lo que yo hacía en los derbis, pues sabía a quién tenía que picar para que el partido cambiara, pero ahora les tengo que transmitir cosas diferentes, pues si se comportan como yo entonces alguno acabaría expulsado y a mí no me expulsaban porque era más listo", ha comentado.

Del Jimbee, que es el tercer clasificado con 19 puntos sumados, cinco más de los que tiene ElPozo, Javi Rodríguez ha destacado que es "un equipo con mucho uno contra uno y que nos podrán las cosas complicadas, pero va a tener que luchar mucho para vencernos a no ser que tengamos una pájara como la del día del Betis, algo que no puede volver a suceder".

"Si nosotros ganamos nos enganchamos a la zona alta y nos pondremos a dos puntos del Jimbee, a tres del Palma y a cinco del Barça", ha seguido diciendo.

El cuadro charcutero viene de vencer por 7-1 al Xota de Pamplona, un resultado que fue en cierto modo un bálsamo tras la eliminación de la Copa del Rey por penaltis ante un rival de Segunda División como el Sala 10 Zaragoza.

"Los grandes equipos se tienen que levantar después de un palo y es lo que hizo éste. Vamos alcanzando la regularidad y estamos trabajando bien para lograr una velocidad de crucero pero positiva sabiendo que es un proceso largo, en el que hay que eliminar muchas cosas del pasado, con un trabajo diferente al que se hacía con Duda y con Diego Giustozzi. Quiero un equipo aguerrido, con ganas y ambición por estar arriba y para eso hay que estar al 200% y lo vamos a conseguir, de eso no tengo dudas", ha asegurado.