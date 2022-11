Javi Rodríguez: "Ante el Betis no peleamos como debíamos hacerlo"

ElPozo Murcia Costa Cálida, que el domingo perdió por 7-4 en la pista del Real Betis Futsal, no encajaba tantos goles en un partido desde hacía tres años y siete meses y desde el 8-3 encajado en la pista del Jimbee Cartagena han sido 139 los encuentros disputados por el equipo grana en un total de seis competiciones.



El cuadro entrenado por Javi Rodríguez cayó en el pabellón San Pablo de Sevilla pese a ir ganando por dos goles hasta en tres ocasiones con el 0-2, el 1-3 y el 2-4 pero en el que encajó cinco goles seguidos en la segunda parte.



Ese revés ha motivado que ElPozo retroceda tres posiciones para ser ahora el séptimo clasificado con 11 puntos sumados en ocho jornadas, sólo un punto por encima de los puestos que dejan fuera de la Copa de España.



Los murcianos, que venían de ganar tres encuentros seguidos, mostraron una gran debilidad defensiva que le pasó factura.



ElPozo, que lleva 25 goles marcados y 25 encajados, no recibía tantos en un partido desde el 7 de abril de 2019 cuando cayó por 8-3 en el derbi regional frente al Jimbee Cartagena en la vigésimo octava jornada del campeonato liguero 2018/2019.



Aquel partido disputado en Cartagena por el equipo entrenado entonces por el argentino Diego Giustozzi lo jugaron cuatro de los actuales integrantes de la plantilla -Darío Gil, Alberto García y el brasileño Felipe Valerio Paschoal, más el capitán Antonio Fernando Aguilera "Fernan", actualmente lesionado-.



Desde ese partido y hasta el del domingo en Sevilla los charcuteros han disputado 139 encuentros entre todas las competiciones en las que han tomado parte -Liga tanto en la fase regular como en las eliminatorias por el título; Copa de España, Copa del Rey, Supercopa, Copa de Europa y Copa Intercontinental-.



Al referirse al envite de este domingo Javi Rodríguez ha señalado que fue "un partido disputado y en el que los dos equipos tuvimos opciones de ganar" y ha añadido que "debimos acabar con el rival en la primera parte tras el 1-3 y en la segunda, tras el 2-4, no estuvimos como debíamos y eso hizo que el Betis nos ganara merecidamente".



"Preferimos a que pasara el tiempo antes que hacer más. El equipo se dejó y no peleó como tenía que hacerlo y en el fútbol sala actual cualquier rival que tenga más ganas que tú, que corra y se implique más te gana", ha apostillado el técnico de Santa Coloma de Gramanet