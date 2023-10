CB Jaris sufre la primera derrota en El Ferrol (67-56)

El Hozono Global Jairis Alcantarilla encajó su primera derrota de la temporada en la Liga Femenina Endesa al perder por 67-56 en la pista del Baxi Ferrol víctima de su mala segunda parte, en la que se vio superado por su rival, y con este revés las de Eric Surís ven truncada su buena racha de tres victorias consecutivas en la máxima categoría.



Las murcianas, que venían de ganar en casa al Celta Zorka Recalvi gallego por 77-63 y antes también en el pabellón Fausto Vicent al Kutxabank Araski de Vitoria por 77-67 y en la cancha del Movistar Estudiantes madrileño por 62-67, mantuvieron su inercia positiva en el arranque del choque en el pabellón ferrolano de A Malata. No en vano, a pesar de no estrar especialmente finas en ataque, dominaron el tanto al final del primer cuarto (10-13) y al descanso (26-29).



Sin embargo, en la reanudación perdieron ese brío defensivo y su rival lo aprovechó para plantarse en el último cuarto con dos puntos de ventaja (43-41) y ya en los diez minutos finales, con un parcial de 24-15, certificaron su triunfo.



Shante Evans, con 16 puntos; y María Bettencourt, con 11, fueron las jugadoras más activas del Jairis en ataque, con Maimouna Diarra haciendo 9.



Aislinn Konig logró 6, Arica Carter y Amalia Rembiszewska 5 cada una y Aina Ayuso 4.



No anotaron ni Belén Arrojo ni Julia Rueda mientras que no llegaron a participar en el encuentro Abby Bishop, Tyra Buss y Sol Molina.



En el rival hizo mucho daño Gala Mestres, máxima anotadora del choque con sus 19 puntos.



El próximo partido para el Jairis será el domingo 29 de octubre a las doce del mediodía en el pabellón Fausto Vicent frente al Lointek Gernika Bizkaia.